«Гавр» с Кузяевым проиграл «Мецу» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Гавр», за который выступает футболист сборной России Далер Кузяев, проиграл дома «Мецу» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Гавр», за который выступает футболист сборной России Далер Кузяев, проиграл дома «Мецу» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Гавре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 46-й минуте грузинский форвард «Меца» Георгис Микаутадзе.
Кузяев вышел на матч в стартовом составе своей команды и провел на поле 69 минут.
После поражения «Гавр» (28 очков) пропустил «Мец» (29) вперед в турнирной таблице французской Лиги 1 и опустился на 16-е место, ведущее по итогам сезона в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе.
В другом матче тура «Лилль» обыграл дома «Страсбур» со счетом 1:0 благодаря голу Джонатана Дэвида (12), набрал 52 очка и сдвинул с третьего места в таблице «Монако» (52). В еще одной встрече «Монпелье» победил в гостях «Реймс» — 2:1.