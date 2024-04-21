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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Гавр» с Кузяевым проиграл «Мецу» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Гавр», за который выступает футболист сборной России Далер Кузяев, проиграл дома «Мецу» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Гавр
МетцЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Гавр» с Кузяевым проиграл «Мецу» в матче чемпионата Франции | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Гавре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 46-й минуте грузинский форвард «Меца» Георгис Микаутадзе.

Кузяев вышел на матч в стартовом составе своей команды и провел на поле 69 минут.

После поражения «Гавр» (28 очков) пропустил «Мец» (29) вперед в турнирной таблице французской Лиги 1 и опустился на 16-е место, ведущее по итогам сезона в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе.

В другом матче тура «Лилль» обыграл дома «Страсбур» со счетом 1:0 благодаря голу Джонатана Дэвида (12), набрал 52 очка и сдвинул с третьего места в таблице «Монако» (52). В еще одной встрече «Монпелье» победил в гостях «Реймс» — 2:1.

Гавр
0:1
Первый тайм: 0:0
Метц
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