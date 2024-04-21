«Гавр» с Кузяевым проиграл «Мецу» в матче чемпионата Франции | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Гавре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 46-й минуте грузинский форвард «Меца» Георгис Микаутадзе.

Кузяев вышел на матч в стартовом составе своей команды и провел на поле 69 минут.

После поражения «Гавр» (28 очков) пропустил «Мец» (29) вперед в турнирной таблице французской Лиги 1 и опустился на 16-е место, ведущее по итогам сезона в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе.