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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Гол с пенальти определил победителя матча «Жетысу» — «Шахтер»

Футболисты «Жетысу» добились успеха в домашнем матче пятого тура чемпионата Казахстана против «Шахтера», передают Vesti.kz.

Жетысу
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

Встреча, прошедшая в Талдыкургане на стадионе «Орталык Талдыкорган», завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в составе победителей оказался Серикжан Мужиков. Он забил с пенальти в первом тайме.

Победа позволила «Жетысу» набрать семь очков и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. «Шахтер» же с тремя баллами остался на 12-ой позиции.

Лидерство удерживает «Актобе» с 10-ю пунктами.

Жетысу
1:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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