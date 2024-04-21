Гол с пенальти определил победителя матча «Жетысу» — «Шахтер»
Футболисты «Жетысу» добились успеха в домашнем матче пятого тура чемпионата Казахстана против «Шахтера», передают Vesti.kz.
Жетысу
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футболисты «Жетысу» добились успеха в домашнем матче пятого тура чемпионата Казахстана против «Шахтера», передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Талдыкургане на стадионе «Орталык Талдыкорган», завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в составе победителей оказался Серикжан Мужиков. Он забил с пенальти в первом тайме.
Победа позволила «Жетысу» набрать семь очков и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. «Шахтер» же с тремя баллами остался на 12-ой позиции.
Лидерство удерживает «Актобе» с 10-ю пунктами.