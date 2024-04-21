Бывшему главреду журнала «Футбол» пришла повестка в армию Украины. Он умер еще в прошлом году
Известному журналисту, бывшему главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову прислали повестку в армию Украины.
Известному журналисту, бывшему главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову прислали повестку в армию Украины.
Абсурдность ситуации заключается в том, что Франков умер 31 октября 2023 года. О повестке стало известно из его телеграм-канала, который продолжает свою деятельность.
«Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», — подписал редактор телеграм-канала под фото повестки.
В документе указано требование Франкову явиться в военкомат 20 апреля 2024 года (Оболонский ТЦК города Киева).