Бывшему главреду журнала «Футбол» пришла повестка в армию Украины. Он умер еще в прошлом году | Источник: Кадр из трансляции

Абсурдность ситуации заключается в том, что Франков умер 31 октября 2023 года. О повестке стало известно из его телеграм-канала, который продолжает свою деятельность.

«Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», — подписал редактор телеграм-канала под фото повестки.