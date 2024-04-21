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20:06 (мск), источник: Sport24

Бывшему главреду журнала «Футбол» пришла повестка в армию Украины. Он умер еще в прошлом году

Известному журналисту, бывшему главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову прислали повестку в армию Украины.

Бывшему главреду журнала «Футбол» пришла повестка в армию Украины. Он умер еще в прошлом году | Источник: Кадр из трансляции

Абсурдность ситуации заключается в том, что Франков умер 31 октября 2023 года. О повестке стало известно из его телеграм-канала, который продолжает свою деятельность.

«Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», — подписал редактор телеграм-канала под фото повестки.

В документе указано требование Франкову явиться в военкомат 20 апреля 2024 года (Оболонский ТЦК города Киева).

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