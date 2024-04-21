«Монако» без Головина обыграл «Брест»
«Монако» на выезде победил «Брест» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Брест
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«Монако» на выезде победил «Брест» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Счет на 40-й минуте открыл Денис Закария. На 48-й минуте преимущество монегасков удвоил Такуми Минамино.
В концовке гости остались вдевятером — сначала красную карточку получил Элисс Бен-Сегир, а через несколько минут арбитр удалил Уилфрида Синго.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за травмы. Французский L'Equipe сообщал, что Головин из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне. В «Монако» не смогли назвать точные сроки восстановления россиянина.
«Монако» (55 очков) поднялся на второе место в лиге 1. «Брест» (53) опустился на третью позицию в турнирной таблице.