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21 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Монако» без Головина обыграл «Брест»

«Монако» на выезде победил «Брест» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Брест
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Монако» без Головина обыграл «Брест» | Источник: AFP 2023

Счет на 40-й минуте открыл Денис Закария. На 48-й минуте преимущество монегасков удвоил Такуми Минамино.

В концовке гости остались вдевятером — сначала красную карточку получил Элисс Бен-Сегир, а через несколько минут арбитр удалил Уилфрида Синго.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за травмы. Французский L'Equipe сообщал, что Головин из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне. В «Монако» не смогли назвать точные сроки восстановления россиянина.

«Монако» (55 очков) поднялся на второе место в лиге 1. «Брест» (53) опустился на третью позицию в турнирной таблице.

Брест
0:2
Первый тайм: 0:1
Монако
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