«Фейенорд» в 14-й раз завоевал Кубок Нидерландов

Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счетом 1:0. На 60-й минуте отличился Игор Пайшао. Спустя 14 минут за две желтые карточки с поля был удален футболист «Фейенорда» Янкуба Минте.

В первом тайме встреча кратковременно прерывалась из-за зажженных на трибуне болельщиков «Неймегена» файеров. Во второй половине матча на стадионе загорелся баннер. Так как огонь не удалось потушить оперативно, главный арбитр принял решение увести команды с поля. Через полчаса игра была возобновлена.