«Фейенорд» в 14-й раз завоевал Кубок Нидерландов
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роттердамский «Фейенорд» одержал победу над «Неймегеном» в финале Кубка Нидерландов по футболу.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роттердамский «Фейенорд» одержал победу над «Неймегеном» в финале Кубка Нидерландов по футболу.
Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счетом 1:0. На 60-й минуте отличился Игор Пайшао. Спустя 14 минут за две желтые карточки с поля был удален футболист «Фейенорда» Янкуба Минте.
В первом тайме встреча кратковременно прерывалась из-за зажженных на трибуне болельщиков «Неймегена» файеров. Во второй половине матча на стадионе загорелся баннер. Так как огонь не удалось потушить оперативно, главный арбитр принял решение увести команды с поля. Через полчаса игра была возобновлена.
«Фейенорд» стал 14-кратным обладателем Кубка Нидерландов. Последний раз команда завоевывала трофей в 2018 году. Рекорд по победам в Кубке Нидерландов принадлежит амстердамскому «Аяксу» (20).