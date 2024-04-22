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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фейенорд» в 14-й раз завоевал Кубок Нидерландов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роттердамский «Фейенорд» одержал победу над «Неймегеном» в финале Кубка Нидерландов по футболу.

Фейеноорд
Источник: Пресс-служба клуба "Фейенорд"

Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счетом 1:0. На 60-й минуте отличился Игор Пайшао. Спустя 14 минут за две желтые карточки с поля был удален футболист «Фейенорда» Янкуба Минте.

В первом тайме встреча кратковременно прерывалась из-за зажженных на трибуне болельщиков «Неймегена» файеров. Во второй половине матча на стадионе загорелся баннер. Так как огонь не удалось потушить оперативно, главный арбитр принял решение увести команды с поля. Через полчаса игра была возобновлена.

«Фейенорд» стал 14-кратным обладателем Кубка Нидерландов. Последний раз команда завоевывала трофей в 2018 году. Рекорд по победам в Кубке Нидерландов принадлежит амстердамскому «Аяксу» (20).

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