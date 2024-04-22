«Аталанта» победила «Монцу», Алексей Миранчук всю игру просидел в запасе
«Аталанта» на выезде обыграла «Монцу» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
Монца
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«Аталанта» на выезде обыграла «Монцу» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
В составе бергамасков забитыми голами отметились Шарль Де Кетеларе (44-я минута) и Эль Билал Туре (72-я). В концовке «Монца» отыграла один мяч после удара Даниэле Мальдини. Итоговый счет — 2:1 в пользу гостей.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился, всю игру проведя на скамейке запасных.
После этого матча «Аталанта» поднялась на 6-е место в таблице Серии А (54 очка), «Монца» осталась на 11-й строчке (43 балла).