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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп — о победе над «Фулхэмом»: Не вспомню даже, выигрывали ли мы у них на выезде раньше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по итогам матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:1).

Ливерпуль
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мне понравилось начало игры и некоторые моменты из первого тайма, но во второй половине встречи наша игра была более цельной. Этому нет логичного объяснения, но игры с “Фулхэмом” на выезде всегда были сложными для нас. Я даже не могу вспомнить, побеждали ли мы здесь раньше. Если и да, то я почти уверен, что во многом это случалось благодаря везению. С мой точки зрения, этот матч с “Фулхэмом” — лучший наш из последних в гостях у них», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Игра 34-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» состоялась накануне, 21 апреля. Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. На 32-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. В концовке первого тайма защитник Тимоти Кастань забил ответный мяч хозяев. На 53-й минуте полузащитник Райан Гравенберх вывел «Ливерпуль» вперёд. На 72-й минуте нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей. Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

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Фулхэм
1:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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