Клопп — о победе над «Фулхэмом»: Не вспомню даже, выигрывали ли мы у них на выезде раньше

«Мне понравилось начало игры и некоторые моменты из первого тайма, но во второй половине встречи наша игра была более цельной. Этому нет логичного объяснения, но игры с “Фулхэмом” на выезде всегда были сложными для нас. Я даже не могу вспомнить, побеждали ли мы здесь раньше. Если и да, то я почти уверен, что во многом это случалось благодаря везению. С мой точки зрения, этот матч с “Фулхэмом” — лучший наш из последних в гостях у них», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».