Анчелотти об 1+1 Васкеса с «Барсой»: Крайне важный для «Реала» игрок. Лукас конкурирует с Карвахалем, с одним из лучших крайних защитников в мире

«Очевидно, что он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах.



Карвахаль может выйти на поле, но есть и другие игроки, такие как Лукас и Морич, которые находятся сейчас в очень хорошей форме. Они здорово помогают нам, тем более после такой мясорубки, что была в среду [с “Ман Сити”]», — сказал главный тренер «Реала».