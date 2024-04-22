Кин об «МЮ»: Не вижу характера у этой команды — они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают

«Магуайр в интервью после матча сказал: “Мы показали отличный характер”. Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.



Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.



Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», — сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».