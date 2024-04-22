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12:48 (мск), источник: Sports

Кин об «МЮ»: Не вижу характера у этой команды — они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают

Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Вчера «МЮ» обыграл «Ковентри» (3:3, пенальти — 4:2) и вышел в финал Кубка Англии. Во 2-м тайме манкунианцы пропустили три гола подряд при счете 3:0 в свою пользу.

«Магуайр в интервью после матча сказал: “Мы показали отличный характер”. Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.

Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.

Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», — сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».

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