Кин об «МЮ»: Не вижу характера у этой команды — они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают
Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.
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Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.
Вчера «МЮ» обыграл «Ковентри» (3:3, пенальти — 4:2) и вышел в финал Кубка Англии. Во 2-м тайме манкунианцы пропустили три гола подряд при счете 3:0 в свою пользу.
«Магуайр в интервью после матча сказал: “Мы показали отличный характер”. Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.
Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.
Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», — сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».