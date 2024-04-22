Онана: «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в стране, мы всегда должны побеждать

«Мы — “Манчестер Юнайтед”, мы по-прежнему крупнейший клуб в стране. Мы должны побеждать всегда. Мы чувствуем себя хорошо, рады, что вышли в финал Кубка Англии. Мы вернёмся на “Уэмбли”, чтобы победить. Самое главное — это победа. Мы в финале, и это важно», — приводит слова Онана известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).