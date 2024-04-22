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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Онана: «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в стране, мы всегда должны побеждать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заявил, что манкунианский клуб является самым крупным в Англии.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мы — “Манчестер Юнайтед”, мы по-прежнему крупнейший клуб в стране. Мы должны побеждать всегда. Мы чувствуем себя хорошо, рады, что вышли в финал Кубка Англии. Мы вернёмся на “Уэмбли”, чтобы победить. Самое главное — это победа. Мы в финале, и это важно», — приводит слова Онана известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Накануне, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в матче ½ финала Кубка Англии и добыл путёвку в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Сити». Решающая игра Кубка Англии состоится 25 мая на лондонском стадионе «Уэмбли».

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