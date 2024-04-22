Легенда «Боруссии» Риккен назначен генеральным директором клуба по спорту

Риккен в настоящее время является главой молодежной академии клуба и приступит к исполнению своих новых обязанностей с 1 мая. Контракт Риккена будет рассчитан до 2027 года.

Ханс-Йоахим Ватцке останется в составе генруководства «Боруссии» до 2025 года, но теперь не будет отвечать за спортивные вопросы. Себастьян Кель останется спортивным директором клуба. Свен Мислинтат возьмет на себя роль, связанную с планированием состава, и будет подчиняться Келю и Риккену. Руководящую роль в академии клуба возьмет на себя Томас Бройх, который перейдет на работу из «Герты».