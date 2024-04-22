Легенда «Боруссии» Риккен назначен генеральным директором клуба по спорту
Дортмундская «Боруссия» объявила, что легенда клуба Ларс Риккен станет новым генеральным директором клуба по спорту.
Дортмундская «Боруссия» объявила, что легенда клуба Ларс Риккен станет новым генеральным директором клуба по спорту.
Риккен в настоящее время является главой молодежной академии клуба и приступит к исполнению своих новых обязанностей с 1 мая. Контракт Риккена будет рассчитан до 2027 года.
Ханс-Йоахим Ватцке останется в составе генруководства «Боруссии» до 2025 года, но теперь не будет отвечать за спортивные вопросы. Себастьян Кель останется спортивным директором клуба. Свен Мислинтат возьмет на себя роль, связанную с планированием состава, и будет подчиняться Келю и Риккену. Руководящую роль в академии клуба возьмет на себя Томас Бройх, который перейдет на работу из «Герты».
47-летний Риккен всю карьеру футболиста провел в «Боруссии», где выступал с 1993 по 2008 год. В составе клуба трижды становился чемпионом Германии и выигрывал Лигу чемпионов в 1997 году, забив в финале в ворота «Ювентуса».