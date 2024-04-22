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15:02 (мск), источник: Sport24

Легенда «Боруссии» Риккен назначен генеральным директором клуба по спорту

Дортмундская «Боруссия» объявила, что легенда клуба Ларс Риккен станет новым генеральным директором клуба по спорту.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Риккен в настоящее время является главой молодежной академии клуба и приступит к исполнению своих новых обязанностей с 1 мая. Контракт Риккена будет рассчитан до 2027 года.

Ханс-Йоахим Ватцке останется в составе генруководства «Боруссии» до 2025 года, но теперь не будет отвечать за спортивные вопросы. Себастьян Кель останется спортивным директором клуба. Свен Мислинтат возьмет на себя роль, связанную с планированием состава, и будет подчиняться Келю и Риккену. Руководящую роль в академии клуба возьмет на себя Томас Бройх, который перейдет на работу из «Герты».

47-летний Риккен всю карьеру футболиста провел в «Боруссии», где выступал с 1993 по 2008 год. В составе клуба трижды становился чемпионом Германии и выигрывал Лигу чемпионов в 1997 году, забив в финале в ворота «Ювентуса».

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