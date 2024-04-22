Тьяго Силва может вернуться в «Флуминенсе»

У 39-летнего футболиста в июне этого года истекает контракт с лондонским клубом. По информации источника, Силва может вернуться в «Флуминенсе», за который выступал с 2006 по 2009 год. Отмечается, что клуб уже работает над переходом игрока на правах свободного агента.

Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. Всего на его счету 149 матчей за команду, в которых он отметился 9 голами и 3 результативными передачами.