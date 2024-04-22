Фабио Каннаваро возглавил «Удинезе»

Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Каннаваро проведет первую тренировку в новом клубе днем в понедельник. Он сменит на этой должности Габриэле Чоффи, который также в понедельник был отправлен в отставку.

Каннаваро 50 лет. В качестве футболиста он выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Каннаваро стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, является обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера Каннаваро возглавлял сборную Китая, местные клубы «Гуанчжоу», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», саудовский «Аль Наср» и итальянский «Беневенто».