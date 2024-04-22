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22 апреля, источник: ТАСС

«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии по футболу

В матче 33-го тура команда обыграла «Милан» со счетом 2:1.

Милан
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

РИМ, 22 апреля. /ТАСС/. «Интер» со счетом 2:1 обыграл «Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). У проигравших отличился Фикайо Томори (80).

В компенсированное время матча на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Красные карточки получили игрок «Милана» Тео Эрнандес’и защитник «Интера» Дензел Дюмфрис. Позднее за удар локтем с поля был удален футболист «Милана» Давиде Калабриа.

«Интер» набрал 86 очков и за пять туров до окончания чемпионата стал недосягаемым для соперников. «Милан» занимает 2-е место с 69 очками. «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов «Милан» (19 побед). Рекордсменом является «Ювентус», становившийся чемпионом 36 раз.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги впервые стал чемпионом Италии в качестве тренера. Он возглавляет команду с 2021 года и ранее привел ее к двум победам в Кубке Италии (2022, 2023) и трем — в суперкубке страны (2021, 2022, 2023). Ранее Индзаги был главным тренером «Лацио», с которым выиграл Кубок (2019) и Суперкубок (2017, 2019) Италии. В качестве игрока он становился чемпионом Италии (2000), обладателем Суперкубка УЕФА (1999), Кубка (2000, 2004, 2009) и Суперкубка (2000, 2009) Италии в составе «Лацио».

В прошлом сезоне чемпионом Италии стал «Наполи».

Во время загрузки произошла ошибка.
Милан
1:2
Первый тайм: 0:1
Интер
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