Вторую звезду «Интеру»! Крутое миланское дерби с потасовками, удалениями и историческим скудетто

Выиграть 20-й скудетто в гостях у самого принципиального соперника и получить на эмблему заветную вторую звезду — это крутая история. Лучшее доказательство — больше двух тысяч болельщиков нерадзурри, которые в воскресенье пришли к базе «Интера», чтобы дополнительно настроить свою команду.

На «Сан-Сиро» они тоже были активны, вывесив баннер с той самой звездой в хрустальном шаре и надписью: «Наша судьба — ваш кошмар». И плевать им было на арифметику оппонентов, которые напомнили, что из двадцати титулов черно-синих на поле выиграны 19. В красно-черной части Милана (как и в Турине) помнят «Моджигейт», по итогам которого «Ювентус» отправили в серию В, а скудетто-2006 передали «Интеру».

Это дерби было особенным и для Стефано Пиоли, чью отставку по окончании сезона считают решенным делом. Хотя сам тренер уверяет — он не сомневается в том, что еще может дать «Милану» многое. Да и к «Интеру» после пяти подряд проигранных дерби у него персональный счет.

«Мы не хотим проиграть еще одно дерби. Они заслуживают скудетто, но мы должны сделать все, чтобы этого не случилось», — говорил о незаживающей ране Пиоли. Но одно дело сказать, и совсем другое — сделать. Кадровые проблемы, помноженные на неоднозначное решение выйти без классических центральных нападающих, сделали игру россонери беззубой почти на весь матч — за исключением огненной концовки с парой потасовок и тремя удалениями.

Номинально действовавший в центре атаки Рафаэл Леау до перерыва лишь пару раз пробился к воротам. В первом случае португалец только размял Зоммера. Во втором форварда сбил с ритма отчаянный подкат Павара. Единственный шанс «Милана» в первом тайме — выстрел в ближний угол от флангового защитника Калабрии. Вот тут Зоммер по-настоящему выручил.

Причем «Интер» тут же ответил своим не менее ярким моментом, когда Томори неловким движением выбил мяч на ногу Мхитаряну. Забей армянский полузащитник — второй тайм превратился бы в формальность. Был ведь еще эпизод, в котором лучший снайпер серии А Лаутаро Мартинес в площади ворот не подстроился под прострел Димарко. Но зачастую такие матчи — время неожиданных героев. Таких, как отличившийся 36-летний Ачерби.

В чем-то это даже символично, ведь ветерана (спустя год после собственного переезда) позвал с собой в «Интер» Симоне Индзаги. Тренер, с которым Ачерби прошел большой путь. От побед в кубковых турнирах еще с «Лацио» до финала Лиги чемпионов и долгожданного для обоих скудетто. Для Ачерби оно первое. Для Индзаги — первое тренерское, которое завоевано спустя 24 года после того, как Симоне еще в качестве игрока стал чемпионом в «Лацио». Хорошо, что тренировавший тогда «орлов», а ныне смертельно больной Свен-Йоран Эрикссон застал триумф своего ученика.

Индзаги шел к нему три года методом проб и ошибок. Он ведь мог взять скудетто сразу — с остатками чемпионской команды Антонио Конте. Тогда не хватило опыта. В прошлом сезоне слишком хорош — или почти совершенен — был «Наполи». Симоне же тогда оказался близок к увольнению, но, получив поддержку руководства, изменил все.

После финала Лиги чемпионов «Интер» стал другим. Индзаги собирал эту машину, тщательно подтачивая каждую деталь. Про Ачерби уже все сказано. Про Мхитаряна, который играл за большие клубы («Боруссию», «МЮ», «Арсенал») и в 35 лет наконец-то дождался золота в Европе, можно писать книгу. Возможно, такая когда-то появится и у Маркуса Тюрама. Сын легендарного Лилиана Тюрама и автор «золотого» гола провел невероятно крутой дебютный сезон в Италии (12+7). За последние 20 лет ярче начинали только Ибрагимович, Диего Милито и Лукаку.

Впрочем, это все детали. Главное — в Италии пятый сезон подряд новый чемпион. С претензиями на гегемонию уровня «Ювентуса». Если, конечно, договорившийся о новом 400-миллионном кредите (для закрытия старого) владелец «Интера» Стивен Чжан не загонит клуб в еще более глубокую долговую яму. Но это — совсем другая история. А пока нерадзурри гуляют. Они действительно лучшие. В этом сезоне — без вариантов.

Андрей Кузичев