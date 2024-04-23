Экс-нападающий сборной Казахстана вернулся в «Кайрат»
Экс-нападающий сборной Казахстана по футболу Алибек Булешев вернулся в алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz со ссылкой на на Meta-ratings.kz.
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Экс-нападающий сборной Казахстана по футболу Алибек Булешев вернулся в алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz со ссылкой на на Meta-ratings.kz.
Бывший форвард алматинцев получил работу в академии «желто-черных», где будет тренировать одну из детских команд клуба.
Булешев выступал в составе «Кайрата» в 2000—2006 годы, а также в 2007 и 2008 годах. За алматинцев форвард провел 192 матча, в которых забил 77 голов, а также выиграл один чемпионский титул и два Кубка Казахстана.
Всего на клубном уровне Булешев забил 119 голов, а после завершения игровой карьеры трудился начальном команды в «Окжетпесе» и «Актобе-Жас».