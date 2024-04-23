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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-нападающий сборной Казахстана вернулся в «Кайрат»

Экс-нападающий сборной Казахстана по футболу Алибек Булешев вернулся в алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz со ссылкой на на Meta-ratings.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Бывший форвард алматинцев получил работу в академии «желто-черных», где будет тренировать одну из детских команд клуба.

Булешев выступал в составе «Кайрата» в 2000—2006 годы, а также в 2007 и 2008 годах. За алматинцев форвард провел 192 матча, в которых забил 77 голов, а также выиграл один чемпионский титул и два Кубка Казахстана.

Всего на клубном уровне Булешев забил 119 голов, а после завершения игровой карьеры трудился начальном команды в «Окжетпесе» и «Актобе-Жас».

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