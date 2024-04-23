Лаутаро Мартинес праздновал чемпионство «Интера» с фанатами до 4 часов утра

По завершении матча 33-го тура Серии А с «Миланом» (2:1) «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2023/2024. За пять матчей до окончания сезона «нерадзурри» имеют отрыв от второго места, на котором пребывают «россонери», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «Интер» в нынешнем сезоне.