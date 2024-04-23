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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Лаутаро Мартинес праздновал чемпионство «Интера» с фанатами до 4 часов утра

Аргентинский нападающий и капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес праздновал чемпионство своей команды с фанатами до 4 часов утра.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По завершении матча 33-го тура Серии А с «Миланом» (2:1) «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2023/2024. За пять матчей до окончания сезона «нерадзурри» имеют отрыв от второго места, на котором пребывают «россонери», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «Интер» в нынешнем сезоне.

Встреча между «нерадзурри» и «россонери» проводилась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, которая и принесла им досрочное чемпионство.

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