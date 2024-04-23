«Бавария» возобновила переговоры с Рангником

Общение с 65-летним специалистом возобновилось в последние дни после того, как другой кандидат мюнхенцев Юлиан Нагельсман продлил контракт со сборной Германии. «Бавария» с оптимизмом смотрит на переговоры с Рангником, хоть клубу, вероятно, и придется выплатить компенсацию за тренера, который связан с австрийской сборной контрактом до ЧМ-2026.