Главный тренер «Ордабасы» принял судьбоносное решение

Белорусский специалист тренирует «Ордабасы» с 2021 года, в прошлом сезоне южане впервые в истории стали чемпионами Казахстана.

«Главный тренер команды Александр Седнев, после матча с “Кызыл-Жаром” уведомил руководство клуба о желании покинуть клуб. Руководство города Шымкент взяло время на принятие решения», — пишет пресс-служба «Ордабасы».

Добавим, ранее появилась информация что руководство «Ордабасы» заинтересовано в услугах Али Алиева, возглавляющего сейчас «Кызыл-Жар». С ним поддерживается контакт. Однако пока неизвестно, захочет ли он менять Петропавловск на Шымкент.

Как стало известно Vesti.kz, «Ордабасы» рассматривает также иностранного специалиста.