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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Ордабасы» принял судьбоносное решение

Появилась информация о будущем главного тренера «Ордабасы» Александра Седнева, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентского клуба.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

Белорусский специалист тренирует «Ордабасы» с 2021 года, в прошлом сезоне южане впервые в истории стали чемпионами Казахстана.

«Главный тренер команды Александр Седнев, после матча с “Кызыл-Жаром” уведомил руководство клуба о желании покинуть клуб. Руководство города Шымкент взяло время на принятие решения», — пишет пресс-служба «Ордабасы».

Добавим, ранее появилась информация что руководство «Ордабасы» заинтересовано в услугах Али Алиева, возглавляющего сейчас «Кызыл-Жар». С ним поддерживается контакт. Однако пока неизвестно, захочет ли он менять Петропавловск на Шымкент.

Как стало известно Vesti.kz, «Ордабасы» рассматривает также иностранного специалиста.

Напомним, «Ордабасы» в пяти турах набрал восемь очков и занимает третье место в КПЛ-2024. Шымкентцы на старте сезона одержали две победы, проиграв два матча и один сыграв вничью.

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