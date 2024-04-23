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22:43 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Лондонские «Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы команд на перенесенный матч 29-го тура английской Премьер-Лиги.

Арсенал
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Состав «Арсенала»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Томиясу, Партей, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Троссар.

Состав «Челси»: Петрович, Бадьяшиль, Дисаси, Кукурелья, Гилкрист, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Мудрик, Мадуэке, Джексон.

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