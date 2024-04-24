Спорт на экспорт: Кокорин забивает на Кипре, Лунев — чемпион Азербайджана | Источник: Reuters

Футболисты из России в скором времени завершат свои выступления в европейских лигах. Интрига в некоторых чемпионатах еще жива и в самом разгаре плей-офф еврокубков, но уже можно подводить промежуточные итоги. О том, как наши парни проводят спортивную кампанию за рубежом, — в материале «Известий».

Андрей Лунев

«Карабах» (Азербайджан), 32 года, игр в сезоне: 29 (38 пропущенных голов и девять матчей на ноль).

Экс-голкипер «Зенита» с уверенностью может занести сезон в «Карабахе» себе в актив. Для этого есть как минимум три причины. Во-первых, Лунев вместе с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана — за восемь туров до окончания первенства.

А еще бакинская команда знатно пошумела в Лиге Европы. Подопечные Гурбана Гурбанова уверенно прошли групповой этап и чуть не сломили сопротивление непобедимого «Байера» в ⅛ финала. Немцам удалось вырвать победу лишь в компенсированное время благодаря дублю Патрика Шика.

Также Андрей впервые за долгое время получил вызов в сборную России — на товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

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Контракт Лунева с «Карабахом» действует до 30 июня 2024 года и, учитывая его игру в этом сезоне, руководство азербайджанской команды может не продлить его лишь по одной причине — не связанной с футболом.

Юрий Лодыгин

«Панатинаикос» (Греция), 33 года, игр в сезоне: 16 (девять пропущенных голов и девять матчей на ноль).

Для еще одного бывшего вратаря «Зенита» сезон получается скачкообразным. Юрий нечасто довольствуется игровым временем, но имеет все шансы стать чемпионом Греции вместе с «Панатинаикосом».

По ходу чемпионата Лодыгин проигрывал конкуренцию сначала итальянцу Бриньоли, а затем поляку Драговски, но порой выдавал сумасшедшие матчи. Одним из наиболее ярких перформансов российского голкипера стала январская игра против «Олимпиакоса» в Кубке Греции, где Юрий с рассечением принес победу своей команде в послематчевой серии пенальти.

Стоит отметить и то, что Лодыгин впервые за восемь лет получил приглашение в сборную России. Правда, пока дебютировать при Валерии Карпине ему так и не удалось.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Магомед Оздоев

ПАОК (Греция), 31 год, игр в сезоне: 46 (семь голов и одна передача).

Полузащитник, который так же, как и Лодыгин, борется со своей командой за чемпионство в Греции, ударно провел 2023 год и немного поумерил пыл в 2024-м.

До января Магомед забил пять мячей в 15 встречах чемпионата и находился в топ-10 снайперов. И это было удивительно, поскольку он никогда не отличался высокой результативностью.

После Нового года Оздоев остался в основной обойме, но перестал играть по 90 минут. Кроме того, упала результативность — всего один забитый мяч во второй части чемпионата — 8 апреля в ворота АЕКа.

В Лиге конференций ПАОК добрался до стадии ¼ финала, в которой уступил «Брюгге». Тем не менее, греческий клуб и сам Оздоев оставили приятное впечатление на еврокубковой арене.

Алексей Миранчук

«Аталанта», 28 лет, игр в сезоне: 32 (четыре гола и 11 передач).

Как же российские болельщики переживали из-за того, что наш полузащитник попал в немилость Джан Пьеро Гасперини! Ближе к зиме ходили разговоры о том, что Алексей наконец-то вырвется со скамейки «Аталанты» и найдет себе новый клуб, но как же всё поменялось! В 2024 году Миранчук — один из лидеров бергамасков, и это не преувеличение: 3+7 в 19 матчах.

Форма Алексея помогает «Аталанте» участвовать в борьбе за еврокубки. О топ-3 мечтать уже не приходится — отставание от «Ювентуса» три очка, но зато есть хорошие шансы выиграть Лигу Европы. В ¼ финала команда Гасперини неожиданно обыграла «Ливерпуль» и попала в следующем раунде на «Марсель». Российский футболист впервые за долгие годы может выиграть еврокубок, осталось сделать два шага.

Арсен Захарян

«Реал Сосьедад», 20 лет, игр в сезоне: 34 (один гол и две передачи).

За бывшего игрока «Динамо» в этом сезоне волновались не меньше, чем за Миранчука. Череда травм и тотальное невезение — Арсен долгое время не мог забить дебютный гол за басков, но всё же его прорвало в игре против «Кадиса». После этого Захарян в хорошем настроении прилетел в сборную России и отличился в матче с Сербией.

Молодой российский футболист постепенно осваивается в Испании. Да, пока общие цифры (1+2 за сезон) скромны, но Арсен играет регулярно — это в его возрасте очень важно.

«Сосьедад» вылетел из Лиги чемпионов и бросил все силы на чемпионат: команда борется за еврокубки и пока уверенно идет на шестом месте, которое дает пропуск в Лигу конференций в следующем сезоне.

Далер Кузяев

«Гавр», 31 год, игр в сезоне: 29 (три гола и две передачи).

Хавбек осуществил свою давнюю мечту и переехал пусть и в скромный, но европейский клуб. «Гавр» звезд с неба не хватает — это твердый середняк, но Кузяев выделяется своей игрой и лидерскими качествами.

Во Франции Далер мощно стартовал: в первых четырех играх отметился двумя забитыми мячами, попал в символическую сборную четвертого тура по версии L'Equipe и получил прозвище Царь.

Вторая часть сезона получилась не такой яркой: мешали то травмы, то дисквалификации. Да и сам «Гавр» опустился в подвал турнирной таблицы и борется за выживание. Интересно, какое решение Кузяев примет по окончании чемпионата: останется в клубе, будет искать другую европейскую команду или вернется в Россию?

Александр Головин

«Монако», 27 лет, игр в сезоне: 27 (шесть голов и шесть передач).

Для россиянина нынешний сезон скорее всего закончен: на одной из тренировок он повредил голеностоп. Тем не менее, Головин может быть доволен своим выступлением.

«Монако» начал чемпионат под руководством Ади Хюттера, который сразу же доверил Головину роль лидера. И Александр ее оправдал на 100%, не только забивая и раздавая передачи на любой вкус, но и отрабатывая сзади.

Полузащитник несколько раз признавался лучшим игроком клуба, попадал в различные символические сборные тура. На его счету 6+6 в 27 матчах во всех турнирах, столько же голевых у Килиана Мбаппе. Но личный рекорд, похоже уже обновить не удастся: пока это девять передач.

Головин снова не станет чемпионом Франции — отставание от ПСЖ уже 11 очков, но второе место занять более, чем реально. Скорее всего, в следующем сезоне мы будем наблюдать за игрой Александра в Лиге чемпионов.

Александр Кокорин

«Арис» (Кипр), 33 года, игр в сезоне: 30 (восемь голов и две передачи).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241154&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Карьеру нападающего на берегу Средиземного моря можно описать одним словом: «удовольствие». Александр действительно наслаждается игрой за «Арис» — забивает, ассистирует, улыбается и заигрывает с болельщиками. Вместе с кипрской командой он даже успел поиграть в Лиге Европы, но дело ограничилось лишь групповым этапом.

В прошлом сезоне Кокорин помог «Арису» завоевать чемпионство, но в этот раз удача, видимо, отвернулась. Сейчас лимасольцы идут на четвертом месте, отставая от топ-3 на четыре очка.

Впрочем, российский форвард может быть доволен собой. О нем снова заговорили как об игроке, который в полной мере не раскрыл свой потенциал.