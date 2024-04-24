Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.04
Арсенал
Челси
50
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Черноморец
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Кубань
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Торпедо
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.04
Милан
Интер
12
22.04
Рома
Болонья
13
21.04
Монца
Аталанта
12
21.04
Салернитана
Фиорентина
02
21.04
Торино
Фрозиноне
00
21.04
Сассуоло
Лечче
03
20.04
Верона
Удинезе
10
20.04
Эмполи
Наполи
10
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» сенсационно «горел» «Лацио»! А потом Аллегри перевернул всё двумя решениями

Туринцы — в финале Кубка Италии! Хотя римляне достойно сражались.

Лацио
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь

«Лацио» для прохода в финал Кубка Италии нужно было отыграть два мяча у «Ювентуса». А это весьма непросто даже против нынешних инертных туринцев. Сказки не произошло, но как же она была близка!

Римлянам осложняли задачу травмы сразу нескольких важных игроков: Проведеля, Дзакканьи, Лаццари и Камады. Плюс на лавке пришлось оставить Иммобиле, выход которого в основе казался реальным из-за его тренировок с основой в последние пару дней. Кастельянос не забивал в пяти матчах подряд, да и в целом надежд не оправдывал, что лишь больше намекало на успех «Юве».

Как выяснилось, зря: уже на 12-й минуте аргентинец вернул интригу, замкнув головой подачу Альберто с углового. Держал нападающего, кстати, Алекс Сандро с небольшим преимуществом в росте. И оно совсем не сработало. Кстати, это первый гол небесно-голубых со стандарта при Тудоре.

Валентин вообще дубль должен был оформлять в конце первого тайма, однако не сделал проникающую передачу того же Альберто голевой: Перин сократил дистанцию и отразил удар. Перформанс испанца, кстати, весьма удивляет: он и «Дженоа» положил победный, и теперь едва не плюсанул два ассиста. Хотя недавно заявил: «В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил “Лацио” о расторжении контракта и не желаю получать ни одного евро от клуба в течение следующих четырёх лет. Пришло время уйти. Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне. Хочу оставить клубу деньги для других игроков».

Луис провёл в Риме восемь лет, так что его усталость и желание сменить прописку понятны. Респект, что продолжает тащить клуб, несмотря ни на что. Настоящий профессионал.

«Ювентус» местами также смотрелся классно и создал два бронебойных момента: Влахович бил в упор слишком слабо и позволил Мандасу почувствовать себя героем, а Бремер не повторил за Кастельяносом и после углового отправил мяч в небеса. И всё же «Лацио» смотрелся бодрее.

Что у связки Луис — Валентин не получилось ранее, удалось в начале второй половины матча. Испанец переадресовал в касание пас Андерсона, а аргентинец не заметил Бремера с Данило и вонзил второй. Оборона «Ювентуса» — просто нечто.

После этого на поле началась настоящая рубка: моменты пошли один за одним у обоих ворот. Кастельянос не смог перекинуть Перина и не реализовал выход один на один (позже выяснилось, что из офсайда), пару отличных шансов упустил Влахович.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 80-й минуте Иммобиле сменил Кастельяноса. Вовремя, потому что немного погодя «Юве» всё-таки забил! Веа без малейшего сопротивления поймал заброс Костича и прострелил на дальнюю штангу, где караулил Милик. Американец и поляк, к слову, едва вышли на поле. Аллегри будто всё знал.

Счёт 2:1 так и не изменился — «Лацио» не хватило на финал матча, а Иммобиле растворился на поле. Для Массимилиано нынешний сезон в Турине наверняка станет последним. Шанс красиво попрощаться всё-таки не упущен.

Георгий Илющенко

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь