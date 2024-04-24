«Ювентус» сенсационно «горел» «Лацио»! А потом Аллегри перевернул всё двумя решениями

«Лацио» для прохода в финал Кубка Италии нужно было отыграть два мяча у «Ювентуса». А это весьма непросто даже против нынешних инертных туринцев. Сказки не произошло, но как же она была близка!

Римлянам осложняли задачу травмы сразу нескольких важных игроков: Проведеля, Дзакканьи, Лаццари и Камады. Плюс на лавке пришлось оставить Иммобиле, выход которого в основе казался реальным из-за его тренировок с основой в последние пару дней. Кастельянос не забивал в пяти матчах подряд, да и в целом надежд не оправдывал, что лишь больше намекало на успех «Юве».

Как выяснилось, зря: уже на 12-й минуте аргентинец вернул интригу, замкнув головой подачу Альберто с углового. Держал нападающего, кстати, Алекс Сандро с небольшим преимуществом в росте. И оно совсем не сработало. Кстати, это первый гол небесно-голубых со стандарта при Тудоре.

Валентин вообще дубль должен был оформлять в конце первого тайма, однако не сделал проникающую передачу того же Альберто голевой: Перин сократил дистанцию и отразил удар. Перформанс испанца, кстати, весьма удивляет: он и «Дженоа» положил победный, и теперь едва не плюсанул два ассиста. Хотя недавно заявил: «В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил “Лацио” о расторжении контракта и не желаю получать ни одного евро от клуба в течение следующих четырёх лет. Пришло время уйти. Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне. Хочу оставить клубу деньги для других игроков».

Луис провёл в Риме восемь лет, так что его усталость и желание сменить прописку понятны. Респект, что продолжает тащить клуб, несмотря ни на что. Настоящий профессионал.

«Ювентус» местами также смотрелся классно и создал два бронебойных момента: Влахович бил в упор слишком слабо и позволил Мандасу почувствовать себя героем, а Бремер не повторил за Кастельяносом и после углового отправил мяч в небеса. И всё же «Лацио» смотрелся бодрее.

Что у связки Луис — Валентин не получилось ранее, удалось в начале второй половины матча. Испанец переадресовал в касание пас Андерсона, а аргентинец не заметил Бремера с Данило и вонзил второй. Оборона «Ювентуса» — просто нечто.

После этого на поле началась настоящая рубка: моменты пошли один за одним у обоих ворот. Кастельянос не смог перекинуть Перина и не реализовал выход один на один (позже выяснилось, что из офсайда), пару отличных шансов упустил Влахович.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

На 80-й минуте Иммобиле сменил Кастельяноса. Вовремя, потому что немного погодя «Юве» всё-таки забил! Веа без малейшего сопротивления поймал заброс Костича и прострелил на дальнюю штангу, где караулил Милик. Американец и поляк, к слову, едва вышли на поле. Аллегри будто всё знал.

Счёт 2:1 так и не изменился — «Лацио» не хватило на финал матча, а Иммобиле растворился на поле. Для Массимилиано нынешний сезон в Турине наверняка станет последним. Шанс красиво попрощаться всё-таки не упущен.