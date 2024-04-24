Хаверц не пощадил бывшую команду, «Арсенал» прошелся катком по «Челси». Чемпионская интрига еще жива | Источник: Reuters

Микель Артета, конечно, не жалел в адрес соперника комплиментов. Уверял, что колоссальные вложения в трансферы, качество состава и проделанная Маурсио Почеттино работа обязательно дадут результат. Но понятно — все это будет когда-то потом. Если будет. А нынешний «Челси» слишком молод и нестабилен. Например, во вторник синие седьмой раз в сезоне выставили стартовый состав со средним возрастом моложе 24 лет. В АПЛ такого не случалось с начала века.

Неудивительно, что график «Челси» — синусоида. Для доказательства данной мысли даже не нужно глубоко копать. Бери последние матчи — поймешь смысл выражения «бросает то в жар, то в холод». Сумасшедшая игра с «МЮ» (4:3) и унижение «Эвертона» (6:0) чередуются с ничьими со стоящими на вылет «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли», причем бордовые отыгрались на «Стэмфорд Бридж» в меньшинстве.

Этот «Челси» может пошуметь. Например, забрать четыре очка у «Манчестер Сити», выдав невероятную игру с удивительными 4:4 на табло. Но системно — не тянет. Как на дистанции, так и в играх, где на кон поставлено все. Поэтому проигран финал Кубка лиги «Ливерпулю», а в минувшую субботу — в полуфинале Кубка Англии — умерли последние надежды спасти сезон.

Понятно же, что гипотетический пропуск в Лигу Европы или Лигу конференций — не то, ради чего на новых игроков тратят больше миллиарда фунтов. Многие (не без оснований) считают это инвестициями в светлое будущее. Только здесь и сейчас «Арсенал» — это принципиально другой уровень. Тем более, с поправкой на моральное состояние синих и — что даже важнее применительно к конкретной игре — отсутствие заболевшего Палмера.

На данный момент это единственный игрок «Челси», способный стабильно делать разницу.

Остальные могут потрепать нервы Райе, но более показательны не сейвы испанца, а момент первого тайма, когда вратарь прибежал почти к центральному кругу, чтобы принять участие в розыгрыше мяча в затяжной позиционной атаке. Полевые игроки «канониров» душили соперника жесточайшим прессингом, а на подступах к штрафной или внутри нее играли с синими, словно кошка с мышкой. Ошибка Петровича, который после удара Троссара запустил мяч в ближний угол, очевидна. Но сколько раз он спас в ситуациях, когда мяч обязан был оказаться в сетке!

13 ударов красно-белых за первый тайм и 27 к финальному свистку — их лучший результат в играх с «Челси» за последние двадцать лет. А после перерыва количество переросло в качество, и в ворота влетело все, что можно. И даже нельзя — как при попытке Уайта с лета переправить мяч. Повезло, случайность — да какая разница?! Это попадание в дальний верхний угол смотрелось красиво. Сломались же гости после добивания того же Уайта, который в 33 матчах этого сезона забил больше (3), чем за 106 предыдущих игр в АПЛ.

Хотя созидательные успехи игрока обороны — скорее приятный бонус. А кого действительно нужно отметить, так это дважды огорчившего бывших одноклубников Хаверца. Игрок, которого в свое время называли главным талантом немецкого футбола, тяжело адаптировался в Англии. Да, Кай забил победный мяч в финале Лиги чемпионов трехлетней давности, но в «Челси» от него явно ждали большего. Потому и расстались минувшим летом без видимого сожаления, но Артете он был нужен.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер готов был терпеть и ждать. Сначала — первого гола в конце сентября, когда новичка с реализованным пенальти трогательно поздравляла вся команда. Затем были два месяца до второго забитого за «Арсенал» мяча. А потом Хаверц стал полноценной боевой единицей и давно перекрыл свои лучшие показатели в «Челси» и не пожалел бывших. Синих так не громили в дерби с 1986 года, когда они попали под горячую руку «КПР». А для «канониров» — это самый крупный успех с этим соперников.

В чемпионской г онке, которая все еще продолжается, сантиментов быть не может. У «Арсенала» сейчас плюс три очка от «Ливерпуля», который в среду ждет мерсисайдское дерби, и «плюс четыре» от «Ман Сити» с его двумя играми в запасе. А впереди — поездка в гости к злейшим врагам из «Тоттенхэма». Чем дальше — тем интереснее!