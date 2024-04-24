«Актобе» выступил с официальным заявлением о Рамазане Оразове

Оразов не сумел принять участие в матче пятого тура КПЛ с «Кайратом». Сообщалось, что хавбек получил бан от УЕФА. В 2021 году «Кайрат» подал жалобу на игрока, клуб хотел получить компенсацию за расторжение контракта. Источник также добавил, что игрок сможет вернуться на поле, если выплатит эту компенсацию.

«Оразов сможет принять участие в предстоящих матчах “Актобе”. 16-го апреля футбольный клуб “Актобе” получил письмо от ФИФА о полугодовой дисквалификации (бане) полузащитника Рамазана Оразова. Из-за этого Рамазан не смог принять участие в победной игре против “Кайрата”, состоявшейся в Алматы. Официально сообщаем, что дисквалификация (бан) Рамазана Оразова успешно разрешена. Рамазан Оразов сможет принять участие в предстоящих матчах национальной сборной и против “Жетысу” 28-го апреля», — сообщили в команде.