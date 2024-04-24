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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» выступил с официальным заявлением о Рамазане Оразове

ФК «Актобе» сделал официальное заявление о полузащитнике Рамазане Оразове, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Оразов не сумел принять участие в матче пятого тура КПЛ с «Кайратом». Сообщалось, что хавбек получил бан от УЕФА. В 2021 году «Кайрат» подал жалобу на игрока, клуб хотел получить компенсацию за расторжение контракта. Источник также добавил, что игрок сможет вернуться на поле, если выплатит эту компенсацию.

«Оразов сможет принять участие в предстоящих матчах “Актобе”. 16-го апреля футбольный клуб “Актобе” получил письмо от ФИФА о полугодовой дисквалификации (бане) полузащитника Рамазана Оразова. Из-за этого Рамазан не смог принять участие в победной игре против “Кайрата”, состоявшейся в Алматы. Официально сообщаем, что дисквалификация (бан) Рамазана Оразова успешно разрешена. Рамазан Оразов сможет принять участие в предстоящих матчах национальной сборной и против “Жетысу” 28-го апреля», — сообщили в команде.

Напомним, что Оразов является воспитанником «Кайрата», в 2020 году он покинул алматинский клуб и позже перешел в латвийский «Даугавпилс».

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