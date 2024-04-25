Миранчук — в шаге от трофея! Его одноклубник оформил шедевральный гол в полуфинале Кубка

Мы знаем всех участников финала Кубка Италии. В мае за трофей поспорят «Ювентус» и «Аталанта».

Формат Кубка Италии такой, что на всех стадиях команды играют по одному матчу. На всех, кроме полуфинала. В первой игре во Флоренции всё решил магический удар Роландо Мандрагоры, а результат 1:0 оставил обеим командам хорошие шансы на проход. «Фиорентина» не выигрывала Кубок Италии с 2001 года, «Аталанта» — с 1963-го. Теперь команды оказались в шаге от выхода в финал. А ещё каждая из них добралась до полуфинала еврокубка. «Аталанта» зарубится за финал Лиги Европы, а «Фиорентина» — за финал Лиги конференций.

Главный тренер бергамасков снова оставил в запасе Алексея Миранчука. В последнее время россиянин зачастую начинает матчи на скамейке запасных. «Аталанта» потребовалось всего лишь восемь минут, чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей. Тён Копмейнерс реализовал свой шанс и неотразимо пробил в дальний угол после стремительной атаки хозяев.

Через пять минут стадион в Бергамо просто сошёл с ума. А всё потому, что Джанлука Скамакка положил мяч в ближнюю девятку радиоуправляемым ударом из-за пределов штрафной площади. Как жаль, что судьи всё-таки отменили гол после повтора! Всё тот же Компейнерс в начальной фазе атаки наступил на ногу Лукасу Бельтрану. Вместо шедевра попадание в подборку самых красивых отменённых голов.

До перерыва «Фиорентина» чаще владела мячом (58% против 42%), но хозяева атаковали острее. Копмейнерс заходил на дубль, но его удар после разворота потащил вратарь, а позднее потом Шарль Де Кетеларе не попал в ближний угол. На первых минутах второго тайма должен был забивать Маттео Руджери, но он банально не попал головой в дальний угол. Защитники «Фиорентины» облегчённо выдохнули, а так наверняка выслушали бы пару крепких словечек от тренера после матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248656&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но защитники гостей не сделали никаких выводов. Очередной провал привел к тому, что Скамакка почти вывалился один на один с вратарём. Никола Миленкович остановил итальянца, но сделал этой ценой нарушения — красная карточка за фол последней надежды. До конца основного времени — больше получаса, соперник вдесятером. Ну теперь-то хозяева дожмут «Фиорентину»?

Но через 15 минут уже радовались футболисты «Фиорентины». Сбегали на чужую половину поля, заработали штрафной, Кристиано Бираги навесил, Лукас Куарта головой в падении сравнял счёт. Всё очень просто. До сих пор непонятно, почему бергамаски так плохо сыграли на стандарте у своих ворот.

Семь минут — столько времени потребовалось «Аталанте», чтобы снова выйти вперёд. Любопытно, что бергамаски вышли вперёд практически сразу после того, как на поле вышел Алексей Миранчук. Скамака удачно поймал отскок от газона и вколотил мяч боковыми «ножницами». Вы можете отменить один шедевр этого парня, а он оформит другой. К слову, после выхода Миранчука хозяева заиграли намного активнее.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Концовка матча — просто вау! «Аталанта» усилиями Адемолы Лукмана забивает третий мяч уже в добавленное время. Боковой арбитр поднимает флажок и фиксирует офсайд. Радость Лукмана сменяется огорчением. Но судейская бригада проверила эпизод, и спустя пару минут главный арбитр указал на центр поля. Запасные «Фиорентины» схватились за голову, а футболисты «Аталанты» как следует поздравили Лукмана. Чуть позже окончательный счёт установил вышедший на замену Марио Пашалич, который перекинул мяч через вратаря.

«Аталанта» в драматичном стиле проходит в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом». В 2021-м бергамаски проиграли сопернику в матче за трофей. Как будет на этот раз?