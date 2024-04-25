«Манчестер Юнайтед» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, вырвав победу у последней команды лиги

Манкунианцы дважды уступали по ходу встречи, но сумели набрать три очка. Дублем в составе победителей отличился Бруну Фернандеш, забивший с игры и реализовавший пенальти, а также ассистировавший Расмусу Хойлунду. Еще одним голом отметился Гарри Магуайр. У гостей по одному мячу забили Джейден Богл и Бен Бреретон.