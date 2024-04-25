«Манчестер Юнайтед» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, вырвав победу у последней команды лиги
«Манчестер Юнайтед» на своем поле вырвал победу у «Шеффилда» (4:2) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» на своем поле вырвал победу у «Шеффилда» (4:2) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии.
Манкунианцы дважды уступали по ходу встречи, но сумели набрать три очка. Дублем в составе победителей отличился Бруну Фернандеш, забивший с игры и реализовавший пенальти, а также ассистировавший Расмусу Хойлунду. Еще одним голом отметился Гарри Магуайр. У гостей по одному мячу забили Джейден Богл и Бен Бреретон.
В параллельной встрече «Ньюкасл» на выезде уступил «Кристал Пэлас» (0:2). Оба гола в ворота «сорок» забил Жан-Филипп Матета.
«МЮ» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ и с 53 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 50 баллами в активе идет 7-м, «Кристал Пэлас» (39) — 14-м, «Шеффилд» (16) — последним.