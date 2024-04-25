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05:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

В матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:1), Мбаппе забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, французский нападающий забил 43-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах и установил рекорд по этому показателю.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Гавром». Матч состоится 27 апреля в Париже, начало 22:00 мск.

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