Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон
Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон.
Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон.
В матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:1), Мбаппе забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, французский нападающий забил 43-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах и установил рекорд по этому показателю.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.
В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Гавром». Матч состоится 27 апреля в Париже, начало 22:00 мск.