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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави остается, и это правильно. Он и «Барселона» необходимы друг другу

Тренер изменил свое решение покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Он остается. Легендарный мем Жерара Пике и Неймара получает вторую жизнь благодаря решению Хави все же продолжить работу с «Барселоной». Можно снимать ремейк видео из 2017 года. В ролях все еще главный тренер сине-гранатовых и президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Тот, кто пригласил легенду клуба на нынешнюю должность, ухитрялся в меру возможностей выполнять трансферные прихоти тренера и продолжал верить в то, что последняя глава в романе о Хави и «Барсе» еще не написана.

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Давайте откровенно — мы же удивились этой новости меньше, чем памятному заявлению об уходе по окончании сезона. И понимаем нынешнее решение лучше, чем уже неактуальное первое. Тогда было слишком много эмоций, включая обещание не менять свое решение даже в случае победы в Лиге чемпионов. Хави и потом столько раз говорил о чудовищном давлении, что становилось понятно — у него серьезные психологические проблемы, которые копились и в какой-то момент достигли критической массы.

При этом — пересчитывая желтые и красные карточки тренера — глупо рассуждать о взбалмошности или отсутствии стрессоустойчивости. Напротив, делая эмоциональные заявления, Хави отмечал: он рассчитывает, что его решение снимет давление с футболистов и раскрепостит их. И ведь сработало! А о том, что у тренера и команды особые отношения, говорило многое. Как утверждали некоторые каталонские инсайдеры, часть руководства была потрясена реакцией команды на речь Хави о своем уходе.

Тогда некоторые игроки не могли сдержать слез, а в последующие дни футболисты приходили к тренеру и интересовались: что они могут сделать для того, чтобы Хави изменил свое решение? Капитан команды Сержи Роберто и вовсе публично попросил тренера остаться. Но лучше всего обычно говорят дела — а это серия из тринадцати матчей без поражений. Да, потом случился болезненный вылет из Лиги чемпионов со сломавшим игру с «ПСЖ» удалением Араухо и проигранное класико, где очередную травму получил Френки де Йонг.

Однако последние результаты принципиально не меняли общую картину и положительную динамику. Молодежь в лице Ямаля, Фермина Лопеса и Кубарси стремительно прогрессирует. Списанный было со счетов Рафинья оживает. Кристенсен удивляет в новой роли опорного полузащитника. Возможно, многого из перечисленного даже не произошло, если бы не кошмарная эпидемия травм. Только все это и показывает, что Хави умеет работать в сложных условиях и находит небанальные решения в отсутствие Гави, Педри, Бальде и далее по списку.

Можно даже цинично утверждать, что нынешний тренер в какой-то степени удобен руководству. Он совсем не покладистый и будет снова требовать усиление состава, мечтая о Бернарду Силве и Дани Ольмо. Речь о преданности Хави «Барселоне», которая подразумевает готовность работать в стесненных финансовых условиях. Боссы, конечно, обещают рекордный контракт с поставщиком экипировки, но его пока нет. Зато все ниже опускается потолок зарплат. И никуда не делись санкции за его нарушение.

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И далеко не факт, что все вопросы решатся, и летом не придется кого-то продавать, чтобы не только подписать новичков, но и регистрировать новые контракты тех, кто находится в команде. Какой новый тренер с именем согласится работать в подобных условиях? А Хави — свой до мозга костей и знакомый со всей кухней изнутри. Он, конечно, будет жаловаться на жизнь на пресс-конференциях, но при этом отдаст всего себя ради «Барсы».

Кажется, после январского взрыва он морально перезагрузился. Понял, что у него есть полная поддержка в команде и клубе. Ее публично выражал вице-президент Рафа Юсте, обещавший сделать все, чтобы Хави остался. Всегда рядом был Лапорта, который шел в президенты с мечтой о назначении именно этого тренера и планами сделать его центральной фигурой проекта. И конечно, после личной встречи они обо всем договорились. Хотя бы потому, что Хави и «Барса» — как минимум на данном историческом этапе — нужны друг другу. А может быть — на долгие годы, и выигранное в прошлом году чемпионство — не последнее. И, возможно, именно Хави с его ДНК «Барсы» даже исполнит мечту Лапорты и выпустит стартовый состав из воспитанников Ла Масии.

Идиллия, далекая от реальности? Но почему бы не помечтать?! Кто-то, конечно, язвительно скажет, что пацан не держит слово и снова поддался эмоциям. Но разве не в них прелесть футбола?! Особенно если эти эмоции — любовь. У Хави и «Барсы» она взаимная.

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Андрей Кузичев

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