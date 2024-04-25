Каррагер: Большую часть этого сезона Салах выглядел тенью себя прежнего

«Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился от травмы. Он легенда “Ливерпуля”, суперзвезда, один из величайших игроков всех времён, но в матче с “Эвертоном” Мохамед не был похож сам на себя», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.