Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
18:15
Факел
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
24.04
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
24.04
Эвертон
Ливерпуль
20
Футбол. Зарубежный
24.04
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
42
Футбол. Зарубежный
24.04
Марсель
Ницца
22
Футбол. Зарубежный
24.04
Монако
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Вулверхэмптон
Борнмут
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
24.04
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
42
24.04
Эвертон
Ливерпуль
20
24.04
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
20
24.04
Вулверхэмптон
Борнмут
01
23.04
Арсенал
Челси
50
21.04
Фулхэм
Ливерпуль
13
21.04
Кристал Пэлас
Вест Хэм
52
21.04
Астон Вилла
Борнмут
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррагер: Большую часть этого сезона Салах выглядел тенью себя прежнего

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о нападающем «красных» Мохамеде Салахе после матча 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился от травмы. Он легенда “Ливерпуля”, суперзвезда, один из величайших игроков всех времён, но в матче с “Эвертоном” Мохамед не был похож сам на себя», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

На данный момент на счету «Ливерпуля» 74 очка. Подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после 34 матчей. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший 77 очков после тех же 34 игр. У «Манчестер Сити» сыграно на две игры меньше. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 73 балла.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь