Бауыржан Исламхан обратился к болельщикам «Ордабасы»

«Обращаю ваше внимание на вчерашнюю встречу с болельщиками, где присутствовали руководство клуба, тренерский штаб, игроки и наши верные фанаты.



Хотел бы опровергнуть все слухи и фейковую информацию, которая просочилась в неофициальные источники относительно той встречи. Да, разговор был эмоциональным, как и следует ожидать в таких ситуациях, но все стороны были услышаны, и все вопросы были обсуждены открыто.

Подчеркну, что мы все продолжаем работать во благо клуба. У нас есть четкие цели, и мы готовы приложить все усилия для их достижения», — приводит слова Исламхана пресс-служба клуба.