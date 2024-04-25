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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан обратился к болельщикам «Ордабасы»

Полузащитник «Ордабасы» Бауыржан Исламхан обратился к болельщикам на фоне слухов об уходе главного тренера шымкентского клуба Александра Седнева, сообщают Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

«Обращаю ваше внимание на вчерашнюю встречу с болельщиками, где присутствовали руководство клуба, тренерский штаб, игроки и наши верные фанаты.

Хотел бы опровергнуть все слухи и фейковую информацию, которая просочилась в неофициальные источники относительно той встречи. Да, разговор был эмоциональным, как и следует ожидать в таких ситуациях, но все стороны были услышаны, и все вопросы были обсуждены открыто.
Подчеркну, что мы все продолжаем работать во благо клуба. У нас есть четкие цели, и мы готовы приложить все усилия для их достижения», — приводит слова Исламхана пресс-служба клуба.

Ранее ситуацию вокруг Седнева прояснил президент «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов, заявив, что тренер останется на своем посту.

Белорусский специалист тренирует «Ордабасы» с 2021 года. В прошлом сезоне шымкентцы впервые в истории стали чемпионами Казахстана.

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