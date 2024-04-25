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10:54 (мск), источник: Sport24

«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам за сезон

«Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4 в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

На счету «ШЮ» стало 92 пропущенных гола в 34-х матчах в текущем сезоне АПЛ. Таким образом «клинки» побили антирекорд лиги по пропущенным мячам в 38-матчевых сезонах, установленный «Дерби Каунти» в сезоне-2007/2008 (89 голов).

Антирекорд чемпионата Англии по пропущенным голам в 42-матчевых сезонах — 100 голов, установленный «Суиндон Таун» в сезоне-1993/1994.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 16 очков в 34 турах и занимает последнее место в турнирной таблице.

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