«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам за сезон

На счету «ШЮ» стало 92 пропущенных гола в 34-х матчах в текущем сезоне АПЛ. Таким образом «клинки» побили антирекорд лиги по пропущенным мячам в 38-матчевых сезонах, установленный «Дерби Каунти» в сезоне-2007/2008 (89 голов).