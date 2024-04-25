Клопп извинился за поражение «Ливерпуля» от «Эвертона»

Встреча на домашнем стадионе «Эвертона» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. При Клоппе до этого «Ливерпуль» все матчи на «Гудисон Парк» сыграл вничью. «Красные» с 74 очками занимают второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на три балла. Идущий на третьей строчке «Манчестер Сити» имеет в активе 73 очка и две игры в запасе.

«Мне очень жаль, что так получилось. Люди так часто говорили мне о моем отличном послужном списке (в дерби), особенно перед игрой, когда ты слышишь: “Ты никогда не выигрываешь здесь”. Но мы никогда и не проигрывали, и это совсем другое ощущение. Я извиняюсь за это, это было ненужное поражение, но так получилось. Мы больше не можем ничего изменить», — приводит слова Клоппа сайт клуба.

«Мы должны восстановиться, потому что нас ждет самый быстрый из всех поворотов. Вы можете представить, что теперь это будет вызов как в ментальном, так и в физическом плане. Физически всё было ясно. Если ты выигрываешь игру, то ментальная перестройка, очевидно, не является большой проблемой, но сейчас нам предстоит сделать и то, и другое. И, наверное, “Вест Хэм” ждет, потирает руки и надеется, что мы придем туда на одной ноге. Но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы мы были намного лучше, чем сегодня», — добавил тренер.

Также специалист высказался о чемпионской гонке в АПЛ.