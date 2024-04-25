Игрок «Ман Сити» Альварес: Мы должны побеждать в каждом матче, если хотим стать чемпионами

«У нас есть возможность снова стать чемпионами. Мы можем завоевать ещё два трофея, и мы рады играть.



Это была трудная неделя, потому что мы проиграли в Лиге чемпионов. Но затем мы хотели выйти в финал Кубка Англии, ведь нам предстояло сыграть в полуфинале.



Если мы будем выполнять наш план на игру, то сможем выигрывать в каждом матче, и только от нас зависит, хотим ли мы стать чемпионами. Мы должны быть сильными, потому что не можем проиграть. Мы должны побеждать в каждом матче, если хотим стать чемпионами», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».