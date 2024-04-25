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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Ман Сити» Альварес: Мы должны побеждать в каждом матче, если хотим стать чемпионами

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о последних результатах клуба и о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«У нас есть возможность снова стать чемпионами. Мы можем завоевать ещё два трофея, и мы рады играть.

Это была трудная неделя, потому что мы проиграли в Лиге чемпионов. Но затем мы хотели выйти в финал Кубка Англии, ведь нам предстояло сыграть в полуфинале.

Если мы будем выполнять наш план на игру, то сможем выигрывать в каждом матче, и только от нас зависит, хотим ли мы стать чемпионами. Мы должны быть сильными, потому что не можем проиграть. Мы должны побеждать в каждом матче, если хотим стать чемпионами», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 73 очка за 32 матча. У «горожан» на две игры меньше, чем у лидирующего «Арсенала», у которого 77 очков.

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