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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрока «Альмерии», который назвал судью долбаным идиотом, дисквалифицировали на 5 матчей

Футболист испанской «Альмерии» Ларджи Рамазани получил серьёзное наказание за оскорбление в адрес арбитра.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

В концовке матча с «Вильярреалом», после одного из спорных моментов, игрок назвал судью долбаным идиотом (в оригинале использована нецензурная лексика). За это Комитет по этике приговорил футболиста к пяти матчам дисквалификации и штрафу в размере € 2,4 тыс., информирует Diario de Almeria.

Таким образом, Рамазани пропустит практически всю концовку сезона-2023/2024. При этом он получил наименьшую меру наказания, ведь за подобное оскорбление судьи, согласно регламенту, игрока могут отстранить на срок до 12 матчей.

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