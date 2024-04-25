Игрока «Альмерии», который назвал судью долбаным идиотом, дисквалифицировали на 5 матчей

В концовке матча с «Вильярреалом», после одного из спорных моментов, игрок назвал судью долбаным идиотом (в оригинале использована нецензурная лексика). За это Комитет по этике приговорил футболиста к пяти матчам дисквалификации и штрафу в размере € 2,4 тыс., информирует Diario de Almeria.