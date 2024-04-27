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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыто имя возлюбленной главного фаворита «Золотого мяча»

20-летняя звезда мадридского «Реала» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем встречается с нидерландской моделью Лаурой Селией Вальк, передает Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

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11
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Пара не спешит афишировать свои события, но они были замечены вместе на церемонии награждения престижной спортивной премией Laureus, которая прошла в Мадриде (Испания). Там Беллингем стал лауреатом премии «Прорыв года».

Отметим, что 25-летняя Лаура — популярная модель, у которой 385 тысяч подписчиков. Она выступает на показах ведущих европейских брендов и имеет собственное консалтинговое агентство.

Беллингем с прошлого года играет за «Реал». В составе мадридского клуба провел 25 матчей и забил 17 голов. Англичанин считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча».

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