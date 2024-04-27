Раскрыто имя возлюбленной главного фаворита «Золотого мяча»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Пара не спешит афишировать свои события, но они были замечены вместе на церемонии награждения престижной спортивной премией Laureus, которая прошла в Мадриде (Испания). Там Беллингем стал лауреатом премии «Прорыв года».

Отметим, что 25-летняя Лаура — популярная модель, у которой 385 тысяч подписчиков. Она выступает на показах ведущих европейских брендов и имеет собственное консалтинговое агентство.