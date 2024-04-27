Раскрыто имя возлюбленной главного фаворита «Золотого мяча»
20-летняя звезда мадридского «Реала» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем встречается с нидерландской моделью Лаурой Селией Вальк, передает Vesti.kz со ссылкой на The Sun.
20-летняя звезда мадридского «Реала» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем встречается с нидерландской моделью Лаурой Селией Вальк, передает Vesti.kz со ссылкой на The Sun.
Пара не спешит афишировать свои события, но они были замечены вместе на церемонии награждения престижной спортивной премией Laureus, которая прошла в Мадриде (Испания). Там Беллингем стал лауреатом премии «Прорыв года».
Отметим, что 25-летняя Лаура — популярная модель, у которой 385 тысяч подписчиков. Она выступает на показах ведущих европейских брендов и имеет собственное консалтинговое агентство.
Беллингем с прошлого года играет за «Реал». В составе мадридского клуба провел 25 матчей и забил 17 голов. Англичанин считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча».