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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти — о Хави: кажется, он принял правильное решение

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возглавляющем «Барселону» Хави.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что испанский специалист принял решение остаться в каталонском клубе до конца контракта, который рассчитан до конца июня 2025 года.

«Мне кажется, это правильное решение. Он проделал хорошую работу в клубе», — приводит слова Анчелотти испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Отметим, что в конце января Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что испанский специалист может пересмотреть своё решение.

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