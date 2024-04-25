Анчелотти — о Хави: кажется, он принял правильное решение
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возглавляющем «Барселону» Хави.
Барселона
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возглавляющем «Барселону» Хави.
Ранее стало известно, что испанский специалист принял решение остаться в каталонском клубе до конца контракта, который рассчитан до конца июня 2025 года.
«Мне кажется, это правильное решение. Он проделал хорошую работу в клубе», — приводит слова Анчелотти испанское интернет-издание Mundo Deportivo.
Отметим, что в конце января Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что испанский специалист может пересмотреть своё решение.