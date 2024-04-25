Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Рома
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
18:15
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
24.04
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
42
24.04
Эвертон
Ливерпуль
20
24.04
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
20
24.04
Вулверхэмптон
Борнмут
01
23.04
Арсенал
Челси
50
21.04
Фулхэм
Ливерпуль
13
21.04
Кристал Пэлас
Вест Хэм
52
21.04
Астон Вилла
Борнмут
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед» — Bild

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», диктовал экс-тренеру «красных дьяволов» Ральфу Рангнику свои правила игры за английский клуб. Об этом сообщает Bild.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед» — Bild | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, португальский нападающий заявил Рангнику, что он должен играть в четырёх из пяти матчей. При этом Роналду предоставил австрийскому специалисту выбирать, в какой именно встрече он не будет задействован. Также экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что не будет сидеть на скамейке запасных в тех матчах, где не играет, поскольку предпочтёт остаться дома и посмотреть встречу по телевизору.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года и выступал за «красных дьяволов» до осени 2022-го. Рангник исполнял обязанности тренера манкунианцев с декабря 2021 года до лета 2022 года.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь