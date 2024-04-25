Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед» — Bild

По информации источника, португальский нападающий заявил Рангнику, что он должен играть в четырёх из пяти матчей. При этом Роналду предоставил австрийскому специалисту выбирать, в какой именно встрече он не будет задействован. Также экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что не будет сидеть на скамейке запасных в тех матчах, где не играет, поскольку предпочтёт остаться дома и посмотреть встречу по телевизору.