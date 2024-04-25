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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» обыграла «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» обыграли «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии, прерванном из-за травмы игрока римлян Эвана Н’Дика.

Удинезе
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра в Удине, прерванная 14 апреля на 73-й минуте при счете 1:1, завершилась в четверг в пользу гостей — 2:1. У победителей мячи забили Ромелу Лукаку (64) и Брайан Кристанте (90+5). Гол хозяев на счету Роберто Перейры (23).

«Рома», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» с 28 очками идет на 17-й позиции.

Во время встречи 14 апреля 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Главный арбитр встречи Лука Пайретто после согласования с тренерами обеих команд принял решение о переносе игры на другой день. Игрок был госпитализирован в одну из больниц Удине с подозрением на сердечный приступ. Позднее после детального обследования он получил разрешение приступить к тренировкам с командой.

Удинезе
1:2
Первый тайм: 1:0
Рома
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