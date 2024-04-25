«Рома» обыграла «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» обыграли «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии, прерванном из-за травмы игрока римлян Эвана Н’Дика.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» обыграли «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии, прерванном из-за травмы игрока римлян Эвана Н’Дика.
Игра в Удине, прерванная 14 апреля на 73-й минуте при счете 1:1, завершилась в четверг в пользу гостей — 2:1. У победителей мячи забили Ромелу Лукаку (64) и Брайан Кристанте (90+5). Гол хозяев на счету Роберто Перейры (23).
«Рома», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» с 28 очками идет на 17-й позиции.
Во время встречи 14 апреля 24-летнему футболисту стало плохо — он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Главный арбитр встречи Лука Пайретто после согласования с тренерами обеих команд принял решение о переносе игры на другой день. Игрок был госпитализирован в одну из больниц Удине с подозрением на сердечный приступ. Позднее после детального обследования он получил разрешение приступить к тренировкам с командой.