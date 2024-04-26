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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в перенесённом матче АПЛ

Завершился перенесённый матч 29-го тура английской АПЛ, в котором встречались «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Брайтон
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Гости одержали победу в матче со счётом 4:0.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне с передачи защитника Кайла Уолкера. На 26-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил Фил Фоден. На 36-й минуте матча Фоден оформил дубль. Ему ассистировал полузащитник Бернарду Силва. На 64-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий Хулиан Альварес.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 76 очков за 33 матча, и отстаёт от идущего на первом месте «Арсенала» на один балл, имея игру в запасе. «Брайтон» находится на 11-м месте, заработав 44 очка.

Брайтон
0:4
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
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