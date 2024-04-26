«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в перенесённом матче АПЛ

Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Гости одержали победу в матче со счётом 4:0.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне с передачи защитника Кайла Уолкера. На 26-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил Фил Фоден. На 36-й минуте матча Фоден оформил дубль. Ему ассистировал полузащитник Бернарду Силва. На 64-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий Хулиан Альварес.