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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучший сезон Головина во Франции прервала травма. «Монако» сражается за Лигу чемпионов без своей звезды

Оцениваем шестой сезон российского полузащитника в Лиге 1.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Вровень с Мбаппе

Вообще-то итоги принято подводить по окончании сезона, только для Александра Головина он завершился досрочно. Полузащитник сборной России получил травму связок голеностопа на тренировке «Монако» и не поможет красно-белым на решающем отрезке чемпионата Франции. От этой новости больно и обидно всем — болельщикам красно-белых, руководству княжеского клуба, тренерскому штабу и, конечно, самому Головину, проводившему один из лучших сезонов в своей карьере.

А возможно, это самый лучший спортивный год. Здесь нужно как минимум довериться внутренним ощущениям самого игрока. А он после признания лучшим футболистом России 2023 года в интервью «СЭ» говорил: «На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле. Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной».

Увы, приходится делать это раньше запланированного. И, естественно, итоговое место команды в таблице внесет свои коррективы, но индивидуальные показатели Головина впечатляют. По цифрам в сравнении с нынешними «6+6», конечно, были и лучшие результаты. Например, 8 голов и столько же передач год назад или рекордные 9 ассистентских баллов в сезоне-2020/21.

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Вот только прошлой весной итоги подводили по 45 матчам, а сейчас Александр успел провести лишь 27. То есть в среднем было 0,35 результативного действия за игру против нынешних 0,44. Прогресс очевиден, а кроме того, на момент получения травмы в рейтинге лучших распасовщиков чемпионата наш легионер уступал только парижанину Дембеле (8) и дель Кастильо из сенсационного «Бреста» (7) и шел вровень с Мбаппе.

Четырежды лучший

Признание болельщиков и СМИ — тоже серьезный индикатор значимости игрока как в команде, так и в турнире в целом. И тут картина впечатляет еще сильнее. Совсем недавно Головин был признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта, и это уже четвертый его приз после тотального доминирования с сентября по ноябрь. Ему отдавали свои голоса и сердца столько же, сколько суммарно получившим по две награды Минамино и Бен Йеддеру.

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То же самое со званиями лучшего игрока матча. Головин удостаивался данного приза после восьми матчей монегасков. Ближайший преследователь — Бен Йеддер (6). Наконец, самое авторитетное спортивное СМИ Франции L'Equipe (как и болельщики монегасков) признало Головина лучшим игроком «Монако» по итогам первого круга и включило в символическую сборную турнира на позиции «десятки».

Хотя с точки зрения роли на поле выбор был большой, и Ади Хюттер — как и его многочисленные предшественники — тоже вовсю эксплуатирует универсализм своего лидера. Левый вингер, один из двух плеймейкеров, центральный полузащитник, чистая «десятка» и даже опорный хавбек… Про последнюю из упомянутых ролей во Франции писали: «В глубокой позиции Головин становится более совершенным полузащитником».

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«Я горжусь им. Ему недавно исполнилось 27 лет, и это тот возраст, когда футболист выходит на пик своей формы. Он хитер, на поле он пользуется своими маленькими уловками. Он прекрасно знает, что нужно делать, чтобы приносить пользу команде, и это видно невооруженным глазом», — говорил про Александра один из лидеров «Монако» Юсуф Фофана.

А когда монегаски уступили дома «Лиону», уже главный тренер сетовал на то, как команде не хватало Головина. Ту встречу — как и три другие в нынешнем сезоне — наш легионер пропускал из-за дисквалификации. Не считая травмы, это главный минус сезона, а рекордные девять желтых карточек все-таки перебор. Особенно это касается тех предупреждений, что получены за споры с арбитрами.

Источник: AFP 2023

200 матчей в «Монако»

Что до травм, то в последние годы Головин избавился от репутации «хрустального» игрока. До роковой тренировки на минувшей неделе у него не было серьезных повреждений. А единственная пауза по медицинским показателям пришлась на матчи сборной с Камеруном и Кенией.

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«Последние полтора года я упорно работал над тем, чтобы свести к минимуму количество травм и максимально уберечь себя от мышечных повреждений, которые преследовали меня в прошлом. В этом сезоне я продолжил двигаться в том же направлении. Мы провели качественную предсезонную подготовку, что также положительно повлияло на мою текущую форму», — рассказывал Головин клубному сайту «Монако».

В том числе и в этом причина высокого КПД в двух последних сезонах, а также возросшей роли россиянина в команде. У нашего футболиста колоссальный авторитет и опыт. За ним — достигшим в этом году отметки в 200 матчей в красно-белой футболке игроком и статуса лучшего ассистента «Монако» в XXI веке — тянется молодежь.

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Когда у Хюттера спросили про травму россиянина, тренер признался: он разочарован потерей одного из ключевых игроков и в команде нет футболистов, которые обладают полным набором качеств, которыми владеет Головин. Австриец даже предположил, что данная потеря может привести к изменению игровой схемы.

Источник: Соцсети

До последних выходных Головин пропустил четыре матча. В них монегаски в Кубке прошли по пенальти «Ланс» и выиграли у кризисного «Марселя», но уступили дома «Лиону» и «Тулузе». Победный матч номер пять — с располагавшимся в таблице на строчку выше «Брестом» — поднял команду на второе место. А в среду успех закрепила тяжелая победа еще над одним прямым конкурентом — «Лиллем». Теперь два преследователя отстают на пять и шесть очков соответственно, причем третье место с нового сезона — это не кошмарные для монегасков отборочные раунды Лиги чемпионов, а гарантированное место в групповом раунде.

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«Монако» сейчас бьется за Головина и давно находящегося на больничном Кайю Энрике. А также за мечту о главном еврокубке. Покинув ЦСКА, Александр успел сыграть в ЛЧ только в первом французском сезоне, когда княжеский клуб погружался в пучину кризиса. Потом красно-белые дважды спотыкались в отборе. И если теперь цель будет достигнута, нет никакого смысла заводить старую песню о гипотетическом переходе в более статусный клуб. В «Монако» Головину комфортно, он лидер одной из лучших команд в чемпионате из «большой пятерки», а с Лигой чемпионов в резких переменах нет никакого смысла. Независимо от того, как решится вопрос с возможной продажей клуба Дмитрием Рыболовлевым.

Автор: Андрей Кузичев

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