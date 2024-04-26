Педро Роча стал новым президентом футбольной федерации Испании
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своем официальном сайте объявила о назначении Педро Рочи на пост президента организации.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своем официальном сайте объявила о назначении Педро Рочи на пост президента организации.
«Педро Роча избран сегодня новым президентом Королевской испанской футбольной федерации, получив поддержку большинства членов организации», — говорится в заявлении.
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа 2023 года экс-глава RFEF Луис Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.
В марте Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании провело обыски в штаб-квартире RFEF и доме Рубиалеса, позднее прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF. 3 апреля Гражданская гвардия задержала Рубиалеса в аэропорту после его возвращения в Испанию из Доминиканской Республики. Позднее он был освобожден из-под стражи.