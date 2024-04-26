Юрген Клопп высказался о кандидате на пост тренера «Ливерпуля» Арне Слоте

«Это лучшая работа и лучший клуб в мире. Если это он, то мне нравится, как его команда играет в футбол, и всё, что я слышу о нём как о человеке. Он хороший тренер», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).