Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
25.04
Удинезе
Рома
12
Футбол. Зарубежный
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
24.04
Эвертон
Ливерпуль
20
24.04
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
20
24.04
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
42
24.04
Вулверхэмптон
Борнмут
01
23.04
Арсенал
Челси
50
21.04
Фулхэм
Ливерпуль
13
21.04
Кристал Пэлас
Вест Хэм
52
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп высказался о кандидате на пост тренера «Ливерпуля» Арне Слоте

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп высказался о главном тренере нидерландского «Фейеноорда» Арне Слоте, интерес к которому проявляют мерсисайдцы.

Ливерпуль
ФейеноордЧемпионат Англии: таблица и календарь
Юрген Клопп высказался о кандидате на пост тренера «Ливерпуля» Арне Слоте | Источник: Чемпионат.com

«Это лучшая работа и лучший клуб в мире. Если это он, то мне нравится, как его команда играет в футбол, и всё, что я слышу о нём как о человеке. Он хороший тренер», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот вступил в переговоры с английским «Ливерпулем». Сейчас «красных» возглавляет Юрген Клопп, но он покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что на данный момент «Фейеноорд» и «Ливерпуль» обсуждают размер компенсации за досрочный уход Слота, чей контракт с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь