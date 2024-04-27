Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.04
Реал Сосьедад
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.04
Монпелье
Нант
11
Футбол. Зарубежный
26.04
Фрозиноне
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
26.04
Бохум
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
24.04
Эвертон
Ливерпуль
20
24.04
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
20
24.04
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
42
24.04
Вулверхэмптон
Борнмут
01
23.04
Арсенал
Челси
50
21.04
Фулхэм
Ливерпуль
13
21.04
Кристал Пэлас
Вест Хэм
52
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:11 (мск), источник: Sport24

«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета

«Лестер» вышел в АПЛ по итогам сезона-2023/24 в Чемпионшипе.

ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь

«Лисы» гарантировали себе как минимум 2-е место после поражения «Лидса» от «Куинз Парк Рейнджерс» (0:4) в предпоследнем туре. Команда Энцо Марески лидирует в турнирной таблице, опережая «Лидс» на 4 очка. При этом «Лестеру» еще предстоит провести свой матч 45-го тура против «Престона» на выезде.

«Ипсвич», идущий третьим, провел на матч меньше «Лестера» и отстает от лидера на 5 очков. Таким образом «трактористы» еще имеют теоретические шансы на первое место.

Напомним, «Лестер» вернулся в Премьер-лигу спустя год после вылета. «Лисы» покинула АПЛ по итогам сезона-2022/23, заняв 18-е место.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Россиянка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц пристыдила бывшую жену экс-футболиста сборной России Павла Погребняка
Мисс Россия, унизившая русских мужчин и со скандалом расставшаяся с американцем, сходила на свидание с французом
Украинка с российским паспортом похвасталась сочной попкой: «Стараюсь держать объем»
«Свои деньги я трачу только на себя. Муж отвечает за все совместные бытовые моменты». Российская гимнастка Леванова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь