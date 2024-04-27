«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета
«Лестер» вышел в АПЛ по итогам сезона-2023/24 в Чемпионшипе.
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«Лестер» вышел в АПЛ по итогам сезона-2023/24 в Чемпионшипе.
«Лисы» гарантировали себе как минимум 2-е место после поражения «Лидса» от «Куинз Парк Рейнджерс» (0:4) в предпоследнем туре. Команда Энцо Марески лидирует в турнирной таблице, опережая «Лидс» на 4 очка. При этом «Лестеру» еще предстоит провести свой матч 45-го тура против «Престона» на выезде.
«Ипсвич», идущий третьим, провел на матч меньше «Лестера» и отстает от лидера на 5 очков. Таким образом «трактористы» еще имеют теоретические шансы на первое место.
Напомним, «Лестер» вернулся в Премьер-лигу спустя год после вылета. «Лисы» покинула АПЛ по итогам сезона-2022/23, заняв 18-е место.