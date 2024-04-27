«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета

«Лисы» гарантировали себе как минимум 2-е место после поражения «Лидса» от «Куинз Парк Рейнджерс» (0:4) в предпоследнем туре. Команда Энцо Марески лидирует в турнирной таблице, опережая «Лидс» на 4 очка. При этом «Лестеру» еще предстоит провести свой матч 45-го тура против «Престона» на выезде.