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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах и Клопп публично повздорили. Этот апрель — просто беда для «Ливерпуля»

«Вест Хэм» сыграл вничью с мерсисайдцами, воскресив воспоминания об их легендарном угловом с «Барселоной».

Ливерпуль
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь

Так сложилось к 35-му туру АПЛ, что «Ливерпуль» практически потерял шансы на титул. И, кажется, это здорово ударило по команде. Тем более что место в Лиге чемпионов почти гарантировано. На этом фоне команда Юргена Клоппа встречалась с «Вест Хэмом», который рубится за попадание в еврокубки. Если «Сити» выиграет у «МЮ» в финале Кубка Англии, то пятое и шестое места будут давать путёвку в Лигу Европы, а седьмое — в Лигу конференций.

«Ливерпуль» вышел на матч в Лондоне без нескольких лидеров — Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса и Доминика Собослаи. В результате атаки гостей в первом тайме периодически завершал Харви Эллиотт, у которого не получалось нормально пробить по воротам. Хотя инициативой «Ливерпуль», безусловно, владел. «Вест Хэм» регулярно играет на контратаках и тем более стал так действовать против топ-клуба. К тому же впереди у команды есть Майкл Антонио, отлично ставящий корпус, цепляясь за мяч. А ещё есть Мохаммед Кудус, который может убежать на пространстве за счёт дриблинга.

Всё шло к тому, что «Ливерпуль» откроет счёт. Гости только из-за маленького офсайда лишились пенальти, а на 40-й минуте Луис Диас пробил в ближнюю штангу. Однако перед перерывом вперёд всё-таки вышли хозяева. Они бóльшую часть матча не торопились, поскольку ничейный счёт с таким соперником для них был неплох. Но на 43-й минуте «Вест Хэм» так быстро разыграл угловой, что в штрафной сразу пятеро футболистов «Ливерпуля» развели руками.

Похожим образом как раз «Ливерпуль» забил «Барселоне» легендарный гол в Лиге чемпионов. Только здесь была промежуточная передача на Кудуса, который сделал ассист на голову Джаррода Боуэна. Кстати, он же заработал этот угловой. В очередной раз в этом сезоне «Ливерпуль» пропустил первым. Однако сразу после перерыва отыгрался. Забавно, что почти в центре штрафной оказался левый защитник Эндрю Робертсон. Именно он и сравнял счёт.

И вот тогда «Ливерпуль» действительно придавил соперника. Статистика второго тайма впечатляет. За 30 минут после перерыва владение «Ливерпуля» составило 70%, а счёт по ударам — 13:2 в пользу гостей. В этот же отрезок уместился удивительный гол. Коди Гакпо забил после трёх рикошетов от соперников. Когда вы в последний раз такое видели?

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» в этом сезоне часто переворачивал матчи и сейчас снова из 0:1 сделал 2:1 в свою пользу. Правда, победить всё равно не удалось. Сразу после мощного отрезка «Ливерпуля» счёт сравнял Антонио с навеса Боуэна — 2:2. А самый запоминающийся момент в оставшееся время — это даже не удары Нуньеса или Гакпо, а ссора Салаха и Клоппа на бровке. Перед тем как нападающий вышел на поле, тренер что-то ему сказал. В ответ египтянин начал возмущаться и размахивать руками. Возможно, футболист рассчитывал выйти на поле раньше, чем на 89-й минуте.

Этот апрель — просто беда для «Ливерпуля». Не на такое прощание с Клоппом рассчитывали фанаты.

Григорий Телингатер

Вест Хэм
2:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
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