Громкой сенсацией обернулся матч «Кайрата» с аутсайдером КПЛ-2024

Источник: ФК "Кайрат"

Единственный гол на 94-й минуте забил вышедший на замену Айбар Жаксылыков. В этом эпизоде, ошибку допустил голкипер «Кайрата» Данил Устименко. Также, страж ворот алматинцев в моменте с голом получил травму и матч в воротах из-за использованных замен, доигрывал защитник Дамир Касабулат.

Алматинцы потерпели второе поражение подряд. Теперь у «Кайрата» восемь очков и шестое место в таблице. «Кайсар», одержав первую победу, поднялся с последней строчки в турнирной таблице КПЛ-2024.