Громкой сенсацией обернулся матч «Кайрата» с аутсайдером КПЛ-2024
Алматинский «Кайрат» сыграл с «Кайсаром» в матче шестого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Алматинский «Кайрат» сыграл с «Кайсаром» в матче шестого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 94-й минуте забил вышедший на замену Айбар Жаксылыков. В этом эпизоде, ошибку допустил голкипер «Кайрата» Данил Устименко. Также, страж ворот алматинцев в моменте с голом получил травму и матч в воротах из-за использованных замен, доигрывал защитник Дамир Касабулат.
Алматинцы потерпели второе поражение подряд. Теперь у «Кайрата» восемь очков и шестое место в таблице. «Кайсар», одержав первую победу, поднялся с последней строчки в турнирной таблице КПЛ-2024.
В следующем туре, который будет сыгран 4 мая, «Кайрат» сыграет дома с «Атырау», а «Кайсар» встретится на выезде с «Шахтером».