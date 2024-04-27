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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:45 (мск), источник: Vesti.kz

Громкой сенсацией обернулся матч «Кайрата» с аутсайдером КПЛ-2024

Алматинский «Кайрат» сыграл с «Кайсаром» в матче шестого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Кайсар
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

Единственный гол на 94-й минуте забил вышедший на замену Айбар Жаксылыков. В этом эпизоде, ошибку допустил голкипер «Кайрата» Данил Устименко. Также, страж ворот алматинцев в моменте с голом получил травму и матч в воротах из-за использованных замен, доигрывал защитник Дамир Касабулат.

Алматинцы потерпели второе поражение подряд. Теперь у «Кайрата» восемь очков и шестое место в таблице. «Кайсар», одержав первую победу, поднялся с последней строчки в турнирной таблице КПЛ-2024.

В следующем туре, который будет сыгран 4 мая, «Кайрат» сыграет дома с «Атырау», а «Кайсар» встретится на выезде с «Шахтером».

Кайсар
1:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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