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21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Антони наконец-то забил первый гол в чемпионате! Но «МЮ» это не спасло

«Бёрнли» ушёл от поражения благодаря фолу Онана.

Манчестер Юнайтед
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь

«МЮ» оказался в ситуации, когда Каземиро выходит в центре защиты, но это уже никого не удивляет. Перечислять травмы центральных защитников «МЮ» — настолько рутинное дело, что вроде все уже запомнили этот список (Мартинес, Варан, Линделёф, Шоу, Эванс, Камбвал). При такой кадровой ситуации сейчас оценивают тен Хага, чьё будущее в клубе остаётся под большим вопросом.

«МЮ» начал матч достаточно уверенно. Бруну зарядил в штангу, а Гарначо был близок к тому, чтобы заработать пенальти. Однако конец первого тайма остался полностью за «Бёрнли». Ну или за Онана — тут зависит от того, как смотреть на вещи. У гостей были две шикарные возможности забить, но в обоих случаях вратарь «МЮ» потащил. В том числе при выходе один на один (хотя ещё круче смотрелся сейв на 34-й минуте после удара Фостера головой).

Кому-то могло показаться странным, что «МЮ» дома уступил по владению клубу, вышедшему из Чемпионшипа. Хотя команде тен Хага в этом сезоне проще забивать на контратаках, чем при позиционном нападении. И сразу после перерыва «МЮ» начал брать своё.

Моменты у ворот «Бёрнли» стали появляться буквально один за другим. Антони каким-то чудом остался без гола в начале второго тайма. Бразилец сначала не забил с линии вратарской, когда ему никто не мешал, а буквально в следующей атаке запорол выход один на один.

Тен Хаг пошёл на перестроения: снял с игры Хойлунда и выпустил Диалло. В результате при обороне нападающим оставался Бруну, а при владении впереди оказывался то Диало, то Бруну, то ещё кто-то. Игру это не сильно изменило. Голевых моментов у хозяев точно не стало больше. Однако именно в таком составе «МЮ» забил. Игрок «Бёрнли» Берги грубо обрезался у своих ворот, подарив Антони очередной выход один на один. На этот раз вингер «МЮ» свой момент не упустил. Катнул мяч в дальний угол, несмотря на то что его толкали в спину. Есть первый гол Антони в этом чемпионате Англии (да-да, в 35-м туре).

Бразилец провёл в целом плохой матч, но в конце забил. У Онана получилось наоборот. Он тащил всю игру, но в конце «привёз» пенальти. К защитникам «МЮ» на 85-й минуте тоже есть вопросы, но и голкипер неудачно вышел из ворот, влетев локтём в Амдуни. Главный арбитр фола не заметил, но включился VAR и подсказал судье. С 11 метров счёт сравнял как раз пострадавший Амдуни.

В конце матча «МЮ» несколько раз претендовал на пенальти, но оснований для него не увидели ни судья в поле, ни арбитры на VAR. Хозяева так и не смогли победить. За последние шесть матчей у «МЮ» только одна победа. А теперь ещё к травмированным добавился Мактоминей, которому потребовалась обратная замена на 90+2-й минуте. Что касается «Бёрнли», то эта команда упустила шанс догнать по очкам «Эвертон», который находится на спасительном 17-м месте.

Григорий Телингатер

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Бернли
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