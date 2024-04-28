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01:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» побил рекорд по серии без поражений в XXI веке

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу и установил новый рекорд по серии без поражений во всех турнирах в Европе в XXI веке.

Байер
ШтутгартЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Крис Фюрих (47-я минута) и Дениз Ундав (57). У хозяев мячи забили Амин Адли (61) и Роберт Андрих (90+6).

Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений до 46 матчей и побила рекорд загребского «Динамо» и «Риеки» в XXI веке. «Динамо» не проигрывало 45 игр подряд во всех турнирах с 27 ноября 2014 года по 29 сентября 2015, «Риека» — с 9 апреля 2016 года до 6 мая 2017 года.

«Байер» (81 очко) в позапрошлом туре досрочно стал чемпионом Бундеслиги впервые в своей истории. «Штутгарт» (64) располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Байер» 5 мая во Франкфурте-на-Майне сыграет с «Айнтрахтом», а «Штутгарт» 4 мая примет мюнхенскую «Баварию».

Байер
2:2
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
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