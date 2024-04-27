Тремя голами и удалением закончилось дерби «Бешикташа» Зайнутдинова с «Фенербахче»
«Бешикташ» уступил «Фенербахче» в стамбульском дерби в матче 34-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Фенербахче
Бешикташ
«Бешикташ» уступил «Фенербахче» в стамбульском дерби в матче 34-го тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Встреча на поле «Фенербахче» завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте Миши Батшуайи вывел «канареек» вперед, а Ирфан Кахфеджи на 69-й удвоил преимущество хозяев.
На 82-й минуте Дженк Тосун размочил счет для «Бешикташа». Но, на большее гостей не хватило. С 25-й минуты «Бешикташ» играл в меньшинстве после удаления Али Мусрати.
Отметим, что получивший повреждение полузащитник «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов остался вне заявки на эту игру.
«Бешикташ», набрав 51 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Фенербахче», у которого 89 баллов идет на втором месте.