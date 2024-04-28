Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.04
Астон Вилла
Челси
22
Футбол. Зарубежный
27.04
Атлетико
Атлетик
31
Футбол. Зарубежный
27.04
ПСЖ
Гавр
33
Футбол. Зарубежный
27.04
Лацио
Верона
10
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Волгарь
Футбол. Зарубежный
27.04
Эвертон
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
27.04
Алавес
Сельта
30
Футбол. Зарубежный
27.04
Байер
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
27.04
Ювентус
Милан
00
Футбол. Зарубежный
27.04
Альмерия
Хетафе
13
Футбол. Зарубежный
27.04
Фулхэм
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
27.04
Манчестер Юнайтед
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
27.04
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
51
Футбол. Зарубежный
27.04
Вулверхэмптон
Лутон Таун
21
Футбол. Зарубежный
27.04
Аугсбург
Вердер
03
Футбол. Зарубежный
27.04
Бавария
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
27.04
Фрайбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
27.04
РБ Лейпциг
Боруссия Д
41
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
27.04
Лечче
Монца
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Лилль
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Сокол
Футбол. Зарубежный
27.04
Лас-Пальмас
Жирона
02
Футбол. Зарубежный
27.04
Вест Хэм
Ливерпуль
22
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
27.04
ПСЖ
Гавр
33
26.04
Монпелье
Нант
11
24.04
Марсель
Ницца
22
24.04
Монако
Лилль
10
24.04
Лорьян
ПСЖ
14
21.04
ПСЖ
Лион
41
21.04
Тулуза
Марсель
22
21.04
Брест
Монако
02
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
02:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гавр» Кузяева украл у «ПСЖ» чемпионский праздник! Но подарил камбэк с голом на 90+5-й

Россиянин появился под конец матча — и его команда пропустила. Борьба за выживание впереди.

ПСЖ
ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
ПСЖ — Гавр — 3:3, обзор матча, статистика, составы команд, 27 апреля 2024 года, Лига 1, таблица чемпионата Франции | Источник: AP 2023

«ПСЖ» мог в этом туре Лиги 1 стать чемпионом Франции третий год подряд и в шестой раз за последние семь лет. Команде Луиса Энрике требовалась домашняя победа над «Гавром» Далера Кузяева, чтобы официально оформить титул. Однако гости, находящиеся в зоне стыков, дали бой хозяевам и едва не сотворили громкую сенсацию.

Кузяев по каким-то причинам не попал в стартовый состав «Гавра», хотя в предыдущих шести матчах после длительной дисквалификации выходил с первых минут. У «ПСЖ» остался в запасе Мбаппе, а основной голкипер Доннарумма вообще отсутствовал в заявке. Луис Энрике, очевидно, держит в уме следующий матч в полуфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1 мая).

Даже без Мбаппе парижане имели тотальное преимущество с точки зрения владения мячом и контроля территории. Почти вся игра проходила на половине поля «Гавра», который глубоко и плотно защищался по оборонительной схеме 5−4−1. «ПСЖ» при владении образовывал тройку сзади, а Хакими шёл вперёд. Хозяева очень много играли через марокканца и Дембеле на правом фланге. Но в середине первого тайма «Гавр» внезапно забил первым же ударом в створ. Владея мячом всего 20% времени и уступая 12:74 по передачам на чужой трети! Команда Луки Элснера прорвала боковой прессинг «ПСЖ» за счёт тонкого паса Айю пяткой, развернула атаку справа налево, и рванувший в чужую штрафную латераль Опери пробил в дальний нижний угол.

Такого развития событий никто на «Парк де Пренс» не ожидал. Вот только у «ПСЖ» при всём его перевесе не было ударов в створ. Первый нанёс уже после гола «Гавра» Дембеле, причём прямо с углового: вратарь Десма с трудом вынес мяч с линии ворот, а сам ударился рукой о штангу. Потребовалась помощь врачей. Тем не менее вскоре парижане отыгрались. Игроки «Гавра» потеряли мяч у собственной штрафной, последовала проникающая передача, а затем Заир-Эмери покатил мяч вдоль на ворот на Баркола. Вингер забивал из вратарской.

Подумалось, что теперь «ПСЖ» точно разорвёт упрямый «Гавр». Но не тут-то было! Аутсайдер цеплялся за каждый шанс, играя под сильным парижским дождём. Незадолго до перерыва гости опять повели. Началась голевая атака с длинного заброса за спины защитникам, Него технично принял мяч и сделал тонкий пас на Айю, а опытный ганец разобрался в штрафной тремя касаниями — нанёс удар из-под Перейры. Так «Гавр» выиграл первые 45 минут.

Происходившее на поле, конечно, не устраивало Луиса Энрике. Перед вторым таймом он сделал сразу тройную замену, выпустив Мбаппе, Ли Кан Ина и 17-летнего атакующего хавбека Маюлу, для которого это был лишь седьмой матч за первую команду «ПСЖ». Впрочем, ранний уход Дембеле с Баркола опять же наверняка связан с лигочемпионской битвой.

Тем не менее проблема «ПСЖ» никуда не исчезла — команда Луиса Энрике с большим трудом находила пространство в атаке. Разве что рывки Хакими в штрафную «Гавра» создавали проблемы обороне команды Элснера: защитник едва не забил с паса юного Маюлу. А на исходе часа встречи неосторожная игра в собственной штрафной Перейры, пытавшегося выбить мяч, но попавшего по ноге Него, стоила парижанам третьего гола. Судья Делажо прозевал фол, однако VAR заметил. Пенальти хладнокровно реализовал опорник Туре. 1:3 — очевидное невероятное.

Только за четверть часа до конца одно из многочисленных подключений Хакими вперёд принесло свои плоды. Здорово в этом эпизоде сыграл Гонсалу Рамуш, ушедший от троих оппонентов и вырезавший проникающую передачу на ход марокканцу. Защитник реализовал выход один на один. Были подозрения на офсайд, но гол всё же засчитали. Точный удар Хакими стал первым в створ для парижан после перерыва.

За 10 минут до конца Элснер выпустил Кузяева. Россиянин занял место в центре поля и помог закрыть появившуюся дыру в опорной зоне. За отведённое ему время Кузяев успел совершить только семь касаний мяча, отдать четыре передачи (все точные) и сделать один перехват. А Мбаппе отметился лишь одним неточным ударом и жёлтой карточкой за споры с судьёй. Но «Гавр» всё же не сохранил столь нужную ему в борьбе за выживание победу: на 90+5-й минуте Рамуш выиграл воздух после кросса справа и забил ударом головой.

Анатолий Романов

ПСЖ
3:3
Первый тайм: 1:2
Гавр
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь