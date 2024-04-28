«Гавр» Кузяева отсрочил чемпионство «ПСЖ», «Челси» притормозил Эмери, «Боруссия» — мимо следующей Лиги чемпионов?

Англия: «МЮ» уныл, «Ливерпуль» смирился

Футбол Англия 2023/2024 Тур 35, 27.04.2024, 14:30 Вест Хэм 2 Ливерпуль 2

Проигранное в середине недели дерби фактически вычеркнуло «Ливерпуль» из чемпионской гонки. То, что красные с этим смирились, чувствовалось на протяжении всего первого тайма. Его логичным завершением стал гол Боэуна, который отличился перед перерывом при подаче углового и повторил клубный рекорд сезонной результативности. 16 голов до него за «Вест Хэм» в АПЛ забивал только Пауло Ди Канио.

Но едва началась вторая половина, и оказавшийся в центре штрафной Робертсон восстановил равновесие. Давление гостей стало усиливаться, и теперь корнер принес успех Гакпо. Голландец забил при помощи двойного рикошета от Огбонны и Соучека. После такого записывать автогол на Ареоля — верх цинизма по отношению к вратарю.

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Тем более француз регулярно спасал «молотобойцев», которые в итоге отыгрались усилиями Антонио. А Юрген Клопп может снова говорить о невезении: после игры в Лондоне «Ливерпуль» увеличил лидерство среди команд лиг топ-5 по попаданиям в каркас ворот. После субботней игры их число выросло до 24-х, а в концовке выстрелом в перекладину отметился Эллиот. Что до поругавшегося с тренером Салаха, то он испортил отличную контратаку неточным пасом.

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 35, 27.04.2024, 17:00 Манчестер Юнайтед 1 Бернли 1

«МЮ» с учетом всех турниров не проигрывает на протяжении шести матчей. Но, как модно сейчас говорить, есть нюанс. Если вынести за скобки серию пенальти против «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии, в основное время «красные дьяволы» на этом отрезке выиграли только два раза. Вот и встреча с занимающим предпоследнее место «Бернли» — разочарование. Трибуны «Олд Траффорд» недолго умилялись первому в чемпионате голу Антони и тому, как перехватившему мяч и умчавшемуся к воротам бразильцу вручили куклу Соника. Как не спасал Онана, пенальти не оставил вратарю шансов. Догнать идущий пятым «Тоттенхэм» с такими результатами нереально, а вот упасть с нынешней шестой сточки команда Эрика тен Хага может.

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 35, 27.04.2024, 22:00 Астон Вилла 2 Челси 2

Пережив унижение в дерби с «Арсеналом», «Челси» не лучшим образом начал и встречу в Бирмингеме. Причем на синих снова свалились все несчастья — от автогола Кукурельи в дебюте до отмены мяча Джексона из-за микроскопического офсайда. Гости вроде бы пришли в себя, организовав мощное давление, но вместо ответного гола получили вторую пробоину после выстрела Роджерса в ближний угол. И все же в перерыве Маурисио Почеттино реанимировал команду, которая материализовала в голы 71 процент владения мячом. Главным героем в составе лондонцев стал записавший на свой счет гол и передачу Мадуэке. А мог героем стать Дисаси, однако после похода к монитору на пятой добавленной минуте арбитр из-за нарушения правил отменил взятие ворот хозяев и зафиксировал ничью. Упустившему шанс оторваться от «Тоттенхэма» Унаи Эмери остается надеяться, что в середине следующей недели «Челси» отнимет очки еще и у «шпор». Или те оступятся раньше — в воскресном дерби с «Арсеналом».

Испания: Симеоне выиграл главный матч весны

Футбол Испания 2023/2024 Тур 33, 27.04.2024, 15:00 Лас-Пальмас 0 Жирона 2

Стабильно выигрывая дома, «Жирона» столь же регулярно уступает на выезде. В гости к «Лас-Пальмасу» каталонцы прибыли, имея в пассиве серию из пяти поражений, но им явно повезло с соперником, который не побеждает с 10 февраля. В итоге, забив по голу в каждом из таймов, команда Мичела Санчеса подтвердила заявление клуба, сделанное неделю назад. Тогда «Жирона» гарантировала себе участие в еврокубках, но обещала не довольствоваться малым. Как минимум до матча играющей в понедельник «Барселоны» красно-белые будут занимать второе место. Сейчас у «Жироны» 71 очко, и это лучший за всю историю ла лиги результат по итогам 33 туров для команд, не входящих в испанскую «большую тройку» («Реал», «Барса», «Атлетико»).

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 33, 27.04.2024, 22:00 Атлетико 3 Атлетик 1

Схватка за четвертое место развивалась ровно так, как и весь сезон «Атлетико», который уже имел немало шансов создать комфортный отрыв от пятого места. Вынос мяча из штрафной на ногу Де Паулю и поставивший Унаи Симона в тупик рикошет вроде бы позволяли держать игру под контролем. Вместо этого на последней минуте первого тайма немыслимую для себя ошибку допустил Гризманн, и в быстрой контратаке Гурусета пустил мяч между ногами Хименеса и вывел на удар сравнявшего счет Нико Уильямса.

Но хорошо то, что хорошо кончается. В данном случае для «Атлетико». После встряски от Диего Симеоне второй тайм начался с крутого отбора Корреа в центре поля и его же гола в моменте с образцовым забросом Коке за спины защитникам. А снял все вопросы удар Самуэла Лино. Симон вроде бы парировал мяч, но тот от штанги попал во вратаря и отлетел в сетку. Так обидно разбились мечты басков о Лиге чемпионов. После осчастливившего Бильбао завоевания Кубка Испании команда Эрнесто Вальверде ограничилась двумя ничьими, а проигрыш в Мадриде увеличил отставание от четвертого места до шести очков. Зато красно-белые сами себя поздравили с отмечавшимся накануне днем рождения клуба.

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Италия: «Милан» сохранил отрыв

Футбол Италия 2023/2024 Тур 34, 27.04.2024, 19:00 Ювентус 0 Милан 0

В любой другой день матч этих команд стал бы большим событием. Но сейчас расклад такой, что ждать чего-то особенного от игры в Турине не стоило. «Милан» вряд ли потеряет нынешнее второе место, а разговоры о грядущем расставании со Стефано Пиоли нервируют не только тренера, но и команду. А «Ювентус» при расширившейся до пяти команд лигочемпионской квоте фактически выполнил задачу на сезон. Для «Старой Синьоры», пожалуй, важнее финал Кубка Италии, но в субботу она точно больше хотела выиграть.

Только одного желания оказалось недостаточно. «Милан» выстоял в концовке, несмотря на семь попаданий в створ. За последние двадцать лет россонери только два раза не пропускали в серии А при большем числе ударов. В данном случае это позволило миланцам сохранить пятиочковый отрыв от «Ювентуса». Со вторым местом все видится очевидным. Героем вечера стоит признать выдавшего серию крутых сейвов Спортиелло, а когда вратарь был бессилен после атаки Рабьо мяч на линии остановил Тшау.

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Германия: дубль Кейна и характер «Байера»

Футбол Германия 2023/2024 Тур 31, 27.04.2024, 16:30 РБ Лейпциг 4 Боруссия Д 1

Можно сколько угодно аплодировать «Боруссии» за выход в полуфинал Лиги чемпионов, но пока это ложка меда в бочке дегтя. Команда Эдина Терзича не способна играть по-настоящему решающие матчи. Да, кто-то возразит, вспомнив выигранный три года назад Кубок Германии. Но что дальше?! Год назад Дортмунд даже не подарил, а лично и за свой счет привез в Мюнхен «Серебряную салатницу». Теперь же «шмели» с вероятностью 99 процентов остаются без главного еврокубка на будущий сезон. Один шанс — это выиграть «ушастый» трофей.

Игра в Лейпциге — лучшая характеристика нынешней «Боруссии». Сначала красота в виде роскошного удара в «девятку» не забивавшего полтора месяца Санчо. И тут же пропущенный гол, который засчитали после вмешательства ВАР, не обнаружившего офсайда ни у Чави Симонса, ни у Опенда. А стык двух таймов — просто кошмар. На перерыв команды ушли после гола Шешко. Второй же тайм начался с того, что «Лейпциг» убежал в атаку «3 в 1» после вброса аута на своей половине поля, и на завершающий удар вывели защитника Симакана. Марко Розе, которого два года назад уволили из «Боруссии», всем и все доказал. Отрыв «быков» от пятого места — уже пять очков.

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Футбол Германия 2023/2024 Тур 31, 27.04.2024, 16:30 Бавария 2 Айнтрахт Ф 1

В отличие от «Реала», который играл накануне и поменял в старте девять участников класико, «Бавария» такой роскоши себе позволить не может. Элементарно не хватает ресурсов, а те же девять игроков значатся в мюнхенском лазарете. Так что против «Айнтрахта» играли почти все лучшие из числа оставшихся в строю. В том числе Кейн, два гола которого принесли уже экс-чемпионам победу. Харри огорчил 16 из семнадцати соперников. Всем, как ни странно, в одном турнире не забивал даже установивший данный рекорд в 1967 году Герд Мюллер. Так что нынешний снайпер «Баварии» лишь повторил достижение легенды, что прежде удавалось Айлтону и Левандовски (дважды).

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Футбол Германия 2023/2024 Тур 31, 27.04.2024, 19:30 Байер 2 Штутгарт 2

Хаби Алонсо точно знает какой-то чит-код, который позволяет найти выход во вроде бы безнадежных ситуациях. Так было в обоих матчах Лиги Европы с «Карабахоам». Так «Байер» спасает свою удивительную беспроигрышную серию и поднимает планку европейского рекорда на новую высоту. Сейчас это уже 46 матчей, причем после завоевания чемпионского титула подвиги поставлены на поток. Против «Вест Хэма» Фримпонг сравнял счет на 89-й минуте. В Дортмунде неделю назад Станишич отличился на седьмой добавленной.

Теперь против «Штутгарта», который в бундеслиге умеет доминировать с любым соперником, «Байеру» удалось ликвидировать отставание в два мяча. Половину дела сделали быстро — усилиями Адли. Дальше было самое интересное. Гол Коссуну отменили из-за офсайда, и точно никакого спасения не было бы, не останови Градецки удар из площади ворот на исходе основного времени. А когда пошла шестая компенсированная минута, мяч после штрафного Вирца заметался перед воротами, и после серии рикошетов его все же отправил в сетку Андрих. Продолжение — в Лиге Европы против «Ромы».

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Франция: Мбаппе не волшебник

Футбол Франция 2023/2024 Тур 31, 27.04.2024, 22:00 ПСЖ 3 Гавр 3

Конечно, «ПСЖ» хотелось переключиться на Лигу чемпионов, поэтому Мбаппе снова начал игру на скамейке запасных. Луис Энрике не сомневался, что с находящимся в опасной зоне «Гавром» справятся и так, а капитан выйдет под оформление чемпионского титула. Десятого в эпоху катарских миллионов, да еще и в 700-м матче этого периода. Однако команда Далера Кузяева, который появился на поле на 82-й минуте, отменила парижский праздник.

А формула с выходом Мбаппе сработала лишь частично. К тому же условия задачи осложнил ВАР, разглядевший обернувшееся фолом неловкое движение Данилу Перейры в собственной штрафной. Отыграть два мяча удалось благодаря Гонсалу Рамушу, который ассистировал Хакими, и уже в компенсированное время сам замкнул подачу Ли Кан Ина. Только для досрочного оформления титула требовалась победа. Теперь «ПСЖ» станет чемпионом, сидя на диване, если в воскресенье «Монако» не выиграет в Лионе. Ну, а «Гавр» покинул зону стыков, по дополнительным показателям обойдя «Метц». Завтра эта команда принимает сражающийся за попадание в Лигу чемпионов «Лилль».

Статистика дня

1-м тренером «Фенербахче», в двух сезонах выигравшим оба дерби у «Бешикташа», стал Исмаил Картал.

2-м за 65 лет тренером «Лацио», который начал работу с трех домашних побед, стал Игор Тудор.

13 мячей забил «Ньюкасл» в двух матчах с «Шеффилд Юнайтед» (8:0, 5:1). Это рекорд АПЛ в паре команд в рамках одного чемпионата.

13 передач защитника «Байера» Гримальдо — лучший ассистентский показатель леверкузенцев с момента подсчета таких данных в сезоне-2004/05.

21 домашний матч без поражений — лучший результат «Бенфики» за десять лет.

22 домашних победы с учетом всех турниров одержал «Атлетико». До повторения клубного рекорда остался один выигрыш.

51 гол забили форварды «Штутгарта» Гирасси (25), Ундав (18) и Фюрих (8). Это лучшее атакующее трио в истории швабов, которое на два мяча превзошло показатели Бобича, Элбера и Балакова в сезоне-1996/97.